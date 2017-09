La regulación de la música en vivo en Siero deberá esperar a la ley regional Uno de los conciertos celebrados en un discobar de la Pola. / PABLO NOSTI La concejala Macías reconoce que existe «un vacío legal» en la ordenanza de 1985, pero que no pueden actuar al margen del Principado JOSÉ CEZÓN SIERO. Jueves, 14 septiembre 2017, 02:31

La modificación de la Ordenanza para la Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones de Siero, con la que se pretende permitir los conciertos en directo en aquellos locales ya autorizados para emitir música amplificada, deberá esperar a que se resuelva primero la legislación autonómica.

El Pleno de Siero aprobó en junio pasado por unanimidad una moción de Somos para legalizar la música en vivo, pero desde el equipo del gobierno entienden que no es posible avanzar al margen de las decisiones que adopte el Principado. «Tenemos que ir de la mano del Gobierno autonómico y la ordenanza municipal debe ir acorde con la legislación regional, no podemos ir por libre», explicó la concejala de Urbanismo de Siero, Noelia Macías.

Según la concejala, el Principado ha mostrado «una disposición absoluta y la voluntad política» para buscar una solución que satisfaga tanto a los músicos y los programadores de conciertos como a las asociaciones de vecinos. Desde el Ejecutivo regional ya manifestaron que intentarían elaborar una normativa, incluso si no se llega a lograr el consenso total entre las partes, conscientes de su enorme dificultad. Y ya mantuvieron algunas reuniones con los colectivos implicados.

La ordenanza de Siero data del año 1985 y la concejala reconoce que «existe un vacío legal importante» en el tema de la música en directo. Y recuerda que las normativas autonómicas vigentes se aprobaron con posterioridad en los años 2002 y 2004, respectivamente. También aludió a la proposición no de ley que presentaron recientemente los grupos parlamentarios de Podemos e Izquierda Unida. «El tema es muy complejo, la legislación es bastante amplia y no está armonizada entre sí», comentó Macías.

No obstante, y mientras se busca una fórmula para el conjunto de la región, la concejala recordó que en Siero existen numerosos locales con licencia para emitir música amplificada siempre que no rebasen un número de decibelios. «Nosotros creemos que es bueno que pueda programarse música en directo, pero no podemos dar más pasos en tanto el Principado no mueva ficha», reiteró.

Numerosos locales de Siero organizan de forma periódica conciertos en directo, a pesar de ese vacío legal. Y, de momento, se celebran sin ninguna incidencia, lo que no quita que la Policía Local pueda acudir a suspenderlos en caso de que se produzca alguna denuncia vecinal.

«Un sinsentido»

En la moción que presentó en junio Somos Siero lamentaba las trabas legislativas a las actuaciones en vivo en locales hosteleros, «llegando al sinsentido de que se puede oír una composición musical grabada, pero su autor no la pueda interpretar en el mismo lugar». Y defendían la plena compatibilidad del descanso vecinal con el derecho a la difusión y disfrute musical y cultural. «Ni un acorde menos, ni un decibelio de más», era su eslogan.