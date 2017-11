Roban el dinero de la lotería y de la máquina tragaperras en una cafetería de Lugo Estado en el que quedó la puerta del bar tras el robo. / E. C. «Ahora voy a cerrar el negocio e ir para otro lado, fuera de Llanera», dice el dueño del local, al que han entrado seis veces en ocho años MARCOS GUTIÉRREZ LUGO DE LLANERA. Viernes, 1 diciembre 2017, 00:09

Los ladrones volvieron a actuar en la madrugada de ayer en un establecimiento hostelero de Llanera. Esta vez fue la cafetería Minuto, en el paseo del Parque, el objetivo de los delincuentes, que se llevaron la recaudación de una máquina tragaperras, así como el dinero obtenido por la venta de lotería en el establecimiento.

Joaquín Alonso, dueño del local, explicó que sobre las tres menos diez de la madrugada del jueves «llamaron a mi casa avisando de que había saltado la alarma y había gente dentro de la cafetería». El responsable de este popular bar indicó que los ladrones reventaron el lateral de la puerta de entrada con una tapa de alcantarilla, la cual se encontró tirada en la acera cuando llegó nada más recibir el aviso. «Reventaron la tragaperras y se llevaron la recaudación, así como más dinero de la venta de lotería», indicó el hostelero. Alonso se mostró particularmente abatido tras el incidente pese a que no es, ni mucho menos, la primera vez que tiene que padecer las malas artes de los amigos de lo ajeno: «Me entran todos los años. En esta línea, comentó que los robos en la zona siguen siendo «constantes». «No hace un año que me entraron la última vez», dijo el dueño del Minuto, al que le han robado seis veces en los ocho años que tiene la cafetería.

Cierre del negocio

Las intrusiones en negocios del concejo de Llanera se están convirtiendo en un triste hábito en los últimos tiempos. No obstante, los propietarios no se acostumbran a la inquietud que la situación provoca en su día a día. Sin ir más lejos, Alonso reconocía ayer que tiraba la toalla. El propietario del local no renuncia a la actividad hostelera, pero sí a desarrollarla en el concejo.

«Los demás no sé qué decidirán, pero ahora lo que yo voy a hacer es cerrar el negocio e ir para otro lado, fuera de Llanera; esto es una locura que sufrimos constantemente, todos los años», lamentó.

Tras una temporada relativamente tranquila, la actividad de los delincuentes en el concejo de Llanera ha vuelto con fuerza en las últimas semanas. El 7 de noviembre los ladrones accedían a un aparcamiento de la calle Río Sella de Posada y robaban en seis plazas de garaje. Asimismo, se apropiaron de un coche que, posteriormente, estrellaron contra la puerta del taller Motos Tamargo. El último episodio hasta el de ayer había sucedido hace apenas una semana, también en Posada, cuando los delincuentes robaron en la cafetería Iris.