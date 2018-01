Roban la recaudación de la máquina tragaperras en una cafetería de Grado La Guardia Civil busca a los ladrones, que perdieron parte del dinero robado por el camino en la madrugada del jueves R. A. OVIEDO. Viernes, 12 enero 2018, 00:06

Marcos Fernández abre cada día el Café Plaza, situado en el número 2 de la travesía Casa Mario de Grado, a las 5.30 horas. Las calles mosconas están a esas horas tranquilas, sin embargo se llevó ayer un buen susto: a lo largo de la noche habían entrado a robar en el bar y se llevaron la recaudación de la máquina tragaperras.

Nada más percatarse de que la cerradura estaba forzada y de que en el suelo «tanto de la calle como del establecimiento había monedas tiradas», Fernández llamó a la Guardia Civil. Hasta el lugar de los hechos se trasladó una patrulla y acto seguido los agentes de la Benemérita llamaron a la Policía Científica para que recabasen las huellas que dejaron los ladrones.

Cuando el reloj marcaba las once de la mañana, Fernández pudo reabrir el establecimiento. Hasta él se acercaron los clientes habituales para preguntarle lo que había pasado. Tal fue la cantidad de gente que se acercó hasta esta travesía que Fernández no podía confirmar al mediodía si los ladrones se habían llevado más objetos que la máquina tragaperras: «En principio no se han llevado ninguna bebida ni las máquinas que tenemos, pero tengo que revisar todo bien», señalaba.

Ahora la investigación del caso la lleva la Guardia Civil y Fernández espera que los ladrones sean detenidos en los próximos días. «Regento el Café Plaza desde hace diez años y es la primera vez que nos roban, sin embargo los ladrones ya ha entrado en establecimientos cercanos y ahora nos ha tocado a nosotros», lamentaba.