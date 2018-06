Robert Brufau: «El paraguas de Sánchez del Río va a dar mucho de qué hablar» La arquitecta municipal María José Fernández; el ingeniero municipal Juan Antonio Freije; el ingeniero Albert de la Fuente; el alcalde de Siero, Ángel García; el arquitecto Robert Brufau; y el arquitecto municipal Benito Díaz, durante la visita al paraguas. / NOSTI El arquitecto responsable de la rehabilitación de la estructura alaba el proyecto de remodelación del entorno de la estación de autobuses de la Pola LYDIA IS POLA DE SIERO. Jueves, 14 junio 2018, 00:23

«La obra del paraguas de Ildefonso Sánchez del Río va a dar mucho de qué hablar, no hay nada igual en el mundo». El arquitecto y catedrático Robert Brufau (Lleida, 1946) no ahorra elogios para la construcción diseñada por el ingeniero riojano en 1970 para la Pola. Él ha sido el responsable del proyecto de rehabilitación de la estructura octogonal, que tiene un diámetro de cuarenta metros y un único pilar central. «Se planificó una intervención totalmente respetuosa con la geometría inicial», aseguró ayer durante la visita que realizó para comprobar el final de los trabajos, que comenzaron el pasado mes de octubre y supusieron una inversión municipal de unos 200.000 euros.

Las obras, dirigidas por el arquitecto municipal Benito Díaz en colaboración con el arquitecto catalán, estuvieron divididas en cuatro fases y encaminadas tanto a reforzar la seguridad de la estructura como a reparar la capa de hormigón en mal estado, que ocasionaba desprendimientos. También se llevaron a cabo labores de impermeabilización. «La primera vez que vinimos y subimos a la cubierta saltamos para comprobar la estabilidad que tenía y vibraba por completo, ahora apenas se aprecia», destacó.

«Muy satisfecho» con el resultado, Brufau señaló que «desde el primer día, el paraguas ha sido una fuente de sorpresas, en la última visita que hicimos nos dimos cuenta de que ofrece una visión como en cinemascope de todo el entorno urbano», destacó.

Asimismo, hizo hincapié en que «es una estructura diseñada con una gran sutileza, que hace que las formas catenarias colgadas no sean perceptibles a la vista, se ve la silueta del paraguas como si definiera una circunferencia prácticamente perfecta». Y reiteró que «es una obra irrepetible porque ya no se permite construir de esta forma; hoy en día la finura que tienen las ocho láminas catenarias no podría hacerse, en su día Sánchez del Río fue muy valiente».

Durante la visita, Brufau estuvo acompañado por el ingeniero Albert de la Fuente, implicado también en el proyecto. «La obra de rehabilitación del paraguas va a protagonizar una ponencia en el congreso internacional de estructuras que se celebrará en Madrid en noviembre, en el Instituto Eduardo Torroja, que fue coetáneo y amigo de Sánchez del Río», adelantó.

En cuanto a la futura remodelación del entorno del paraguas, Brufau celebró el derribo previstio del actual edificio de la estación de autobuses y alabó el proyecto diseñado por los arquitectos municipales. «Es necesario para darle una perspectiva global», defendió.

Por su parte, el alcalde de Siero, Ángel García, anunció que el Ayuntamiento licitará las obras, presupuestadas en 774.946,84 euros, la primera semana de julio.