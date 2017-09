Rodrigo Cuevas y un homenaje a Queen centran el programa del Auditorio Rodrigo Cuevas, durante una actuación en Gijón. / CITOULA La música y el teatro protagonizarán la programación cultural del equipamiento de la Pola para el último trimestre del año LYDIA IS POLA DE SIERO. Miércoles, 20 septiembre 2017, 04:42

Rodrigo Cuevas será uno de los platos fuertes de la programación del Auditorio de la Pola para el último trimestre del año, que ayer presentaron la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos y el director de la Fundación Municipal de Cultura, Ramón Quirós. El polifacético artista visitará por primera vez la localidad el 28 de octubre y lo hará para presentar 'El mundo por montera', su nuevo espectáculo, en el que la reinvención de la música tradicional y la diversión están garantizadas a partes iguales. Será a las ocho de la tarde y las entradas podrán adquirirse por diez euros en venta anticipada y por doce en taquilla.

Pero no será el único atractivo musical para la recta final del año. El gaitero y compositor Bras Rodrigo presentará el día 7 su segundo trabajo, 'A pause in New York', en el que explora nuevos espacios musicales y el 11 de noviembre Remember Queen, considerada la mejor banda tributo al grupo en Europa, conmemorará el 25 aniversario de la muerte de Freddy Mercury.

Asimismo, habrá espacio para la lírica. El 18 de noviembre la soprano polesa Fefi Arregui ofrecerá un concierto benéfico y el 21 le tocará el turno a Cuarteto Lírico, un conjunto de música de cámara formado por Pablo Amador, Jorge Díaz, Sara Chordà y Adrián Vázquez.

Y en diciembre, la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) actuará el día 2 con el Coro Minero de Turón y el Ensemble Voblana y el día 23 está programado un concierto navideño con las agrupaciones corales de Siero.

Por su parte, la compañía Teatro Kumen será la encargada de abrir la temporada teatral el día 6 de octubre con la puesta en escena de la comedia 'Yo, Claudio'; Gabalzeka Teatro, de Navarra, representará el día 21 'Antosha Chejonte'. El ruso que ríe' y El Rayo Misterioso traerá desde Argentina 'El fabuloso mundo de la tía Bety' el día 27.

En noviembre, Chema del Barco, Javier Navares y Manuel Baqueiro se subirán al escenario el día 4 con 'Plan', premio del público del Festival de Teatro de Cartaya y Teatro Contraste, de Villaviciosa, presentará el día 10 'Cuarteto', una metáfora acerca de la insensibilidad, la indiferencia y la intolerancia bañada en humor negro. Y en el último mes del año, el Grupo de Teatro Carbayín estrenará el día 19, de forma absoluta, 'Les vieyures de Antón'.

Zarzuela, magia y cine

Completarán la programación 'Aires de zarzuela', el 15 de diciembre, José Armas, El Ilusionista, con su espectáculo 'Juegos mágicos VIP', el 16 y el musical familiar 'Esos locos fantasmas', el 29. Otra de las novedades, serán las proyecciones de películas previstas para el 17 y 31 de octubre, el 14 y 28 de noviembre y el 12 de diciembre a cargo de la Cineteca Ambulante.