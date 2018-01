Rosa Manteiga levanta de nuevo el telón Rosa Manteiga lee EL COMERCIO en la terraza del bar Sama, en Lugones, donde pasó las navidades en familia. / PABLO NOSTI Se trata de un proyecto de creación colaborativa en el que también están involucrados los asturianos Roberto Mori y Susana Gómez La actriz, natural de Lugones, acaba de fundar en Madrid la compañía Plataforma LYDIA IS LUGONES. Domingo, 7 enero 2018, 00:53

El día que vio a una de sus amigas subirse al escenario como integrante del grupo Trasgos, Rosa Manteiga supo que quería ser actriz. «La vi muy transformada y me sorprendió tanto su actuación que dije que yo también quería hacer lo mismo; la profesión me gustaba, pero nunca me había planteado que fuera algo que pudiera hacer una adolescente de Lugones», recuerda.

Así empezó la trayectoria de una intérprete que, tras sus inicios en la compañía con Jesús Pérez-Llana, Ernesto Arias y Santiago Alía, formó parte de Teatro del Norte con Etelvino Vázquez y posteriormente se trasladó a Madrid, donde lleva afincada dos décadas. «Me fui para entrar en el Teatro de la Abadía, donde pasé unos años muy positivos con producciones muy buenas y continuadas a la vez que seguía formándome», relata.

Sin embargo, tras ser madre redujo el ritmo del trabajo y descubrió que para una mujer, reengancharse a los escenarios era una tarea muy complicada. «Eso a un hombre no le pasa, para ellos es como si no pasara el tiempo, pero a nosotras es que hay teatros donde ni siquiera te dejan tener a tus hijos en el camerino», asegura.

Manteiga decidió entonces dar un giro a su trayectoria y el pasado año se unió a Roberto Mori y Susana Gómez, también asturianos y vinculados a la Abadía, para fundar Plataforma. «Se trata de una compañía de teatro de creación; en un principio no partimos de un texto determinado, si no que el montaje va surgiendo en la propia sala de ensayos; además, queremos que sea un proyecto en constante evolución en el que los tres seamos actores y directores y que también sea multidiciplinar e incluyamos otros tipos de arte», explica.

El primer fruto de Plataforma ha sido 'Transitus', una obra dirigida por Roberto Mori que se estrenó en diciembre en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, donde el pasado verano tuvieron su residencia artística. «No es un espectáculo al uso, a través de un tema tan común como la muerte te conmueve, te lleva a la reflexión, te toca», asegura Manteiga, que añade que «tenemos la experiencia suficiente para hacer las cosas que queremos y eso me parece uno de los éxitos de la vida».

Al 2018, la actriz de Lugones le pide que la obra gire por España. «Nos encantaría representarla en otras provincias y, sobre todo, en Asturias, la tierrina tiene algo que tira mucho, somos nacionalistas de corazón», apunta. Además, ya está trabajando en el segundo proyecto, que interpretará bajo la dirección de Susana Gómez. «Aún está en preproducción, pero queremos hablar de mujeres que cambiaron el mundo», adelanta. Asimismo, reconoce que tiene muchas ganas de dirigir. «Me encanta subirme al escenario, pero también me apetece mucho trabajar detrás de él», señala.

Desigualdad de género

En cuanto a la situación del sector artístico, Manteiga es clara. «Se hacen muy pocas producciones y apenas se gira, por lo que las obras no tienen mucho recorrido», lamenta. Y añade que «en España tenemos un problema grave y es que la cultura no se considera importante, en otros países como Francia o Alemania está muy protegida, sin embargo, aquí se cuestiona todo el rato».

Algo que se traduce, comenta, en «condiciones infernales con gente que paga por trabajar; se está jugando con la vocación de las personas». Además, hace hincapié en la necesidad de eliminar la desigualdad de género. «Cada vez hay más gente concienciada, pero aún hay mucho que trabajar, hacen falta más directivas mujeres y que las productoras generalistas dejen de cumplir los cánones del patriarcado; el machismo es tan cotidiano que está normalizado», critica.