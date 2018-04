La semana cultural de Lugones contará con seis conciertos y 25 puestos de comercio Exposición de La Sidrina en la Casa de Cultura. / SUSANA SAN MARTÍN El evento, organizado por la asociación cultural Hope to be there, incluye un torneo de fútbol benéfico en favor de los niños con cáncer MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Jueves, 12 abril 2018, 00:05

La asociación Hope to be there organiza este fin de semana en Lugones su cuarta semana cultural. El programa comenzará mañana, a las 19.30 horas, y concluirá el domingo a las diez y media de la noche. «El objetivo es que ese fin de semana en la localidad haya todo tipo de actividades culturales: música, animación, juegos infantiles, artesanía y deporte. En este sentido, haremos un torneo solidario de fútbol, de niños de 4 y 5 años, para apoyar a la asociación Galbán de niños con cáncer», explicó el promotor y hostelero, local Chus García.

Habrá veinticinto puestos de artesanía, cuero y alimentación alrededor de la plaza central. Allí se ubicará también un bar del colectivo «y un escenario con actuaciones musicales».

Sobre las tablas, en el entorno del parque de la Manzana, actuarán formaciones como Johnny Penicilina, los Mendezcatos, Sonámbulos, B-Suite, Los Cómodos y Saraude. «En el escenario principal va a haber cada día una doble actuación musical, con una de las bandas que van a ir este año a Liverpool y unos teloneros que ya fueron o van a viajar al año siguiente», adelantó.

Hostelería local

García explicó que, además de lo que supone a la hora de dinamizar la vida cultural y de ocio de la localidad, la semana cultural «es un soporte económico a lo que hacemos todos los años en Inglaterra, en el club The Cavern de Liverpool, con el festival de bandas. Al final necesitas dinero y hay que sacarlo de algúnlado. El Ayuntamiento siempre nos apoya y nos facilita mucho las cosas, pero nosotros también hacemos un trabajo bastante duro todo el año».

A la presentación acudió el alcalde de Siero, Ángel García: «Es algo muy positivo que la gente pueda disfrutar de la música». Añadió que es también «una actividad importante para la hostelería local y que da vida a Lugones con el trabajo que vienen haciendo desde Hope to be there».

Este año, las bandas asturianas que viajarán para tocar en The Cavern lo harán dentro del International Pop Overthrow, uno de los festivales de música pop más importantes del mundo, que se celebra en Los Ángeles y Liverpool.