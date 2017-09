Siero aprueba la modificación del PGOU con la oposición de Somos e IU Los concejales de Somos Siero e IU votando ayer contra la modificación del PGOU. / PABLO NOSTI El Pleno acuerda por segunda vez redactar un reglamento de uso de las instalaciones deportivas y supedita que los clubes puedan cobrar entrada a los informes jurídicos JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Viernes, 8 septiembre 2017, 03:53

El Pleno de Siero aprobó ayer, de forma inicial, la octava modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Siero (PGOU). Le seguirán dos meses de información pública, la resolución de las posibles alegaciones y remitirlo de nuevo a la CUOTA antes de su aprobación definitiva. El documento salió adelante con la única oposición de los grupos de Somos Siero e Izquierda Unida.

El portavoz de Somos, Javier Pintado, justificó el voto en que no se había dado «suficiente participación más allá de la estrictamente legal» y aseguró que algunas correcciones de la CUOTA coincidían con sus planteamientos. Somos discrepa con la modificación relativa a la ampliación de usos en los suelos comerciales vinculados a las tramas urbanas, porque propiciará la instalación de nuevas grandes superficies.

El portavoz de IU, Edgar Cosío, también mostró su desacuerdo con ese punto. «Esa ampliación de usos es una decisión estrictamente política, que perjudica gravemente al comercio local, tal y como expresaron en el Pleno de octubre cuando intervinieron, especialmente en Lugones», dijo. Ambos grupos anunciaron que volverán a presentar alegaciones contra esa decisión.

El PP vincula el «trato desigual» en El Bayu a «los intereses» del edil de Foro con el Romanón

La concejala de Urbanismo, Noelia Macías, quien comenzó enumerando los objetivos de la modificación, calificó las acusaciones de Somos como «una falta de respeto a mí y a los técnicos municipales, porque hubo toda la transparencia del mundo». Otros grupos, como el PP, Ciudadanos o el Pinsi, instaron al gobierno a agilizar la reforma integral del PGOU, que está vigente desde el año 2006.

Mucho más controvertido fue el debate de la moción de IU para que los clubes federados de Siero puedan cobrar una entrada en sus competiciones oficiales y para redactar un reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales, algo que ya se había aprobado en un Pleno de 2014. Al final, se aprobó por unanimidad tras aceptar IU una enmienda para supeditar el cobro de entrada a que venga avalado por los informes jurídicos ya encargados.

La portavoz del PP, Beatriz Polledo, focalizó el problema en las instalaciones de El Bayu y aseguró que varios clubes de fútbol están recibiendo «un trato desigual» debido a «la relación e intereses» del portavoz de Foro, Eduardo Martínez, con el CD Romanón. «No voy a gastar ni un segundo en obsesiones», respondió este edil, a lo que Polledo replicó que había tenido en estos dos años «más de diez reuniones con clubes y escuchando siempre las mismas quejas».

El alcalde, Ángel García, intercedió para asegurar que los problemas no se reducen al campo de El Bayu, «que aún no está recepcionado después de once años», sino que son generales, por lo que intentará que el reglamento aporte soluciones. Y aseguró que solo existe una cesión del campo de El Berrón.

El Pleno aprobó otra moción conjunta de Foro, Somos, PP, IU y Ciudadanos para solicitar una convocatoria para obtener los certificados de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio y atención a personas dependientes en instituciones sociales.