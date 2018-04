Siero se convierte en la capital del queso asturiano Viitantes y representantes de las veintiséis queserías que se dieron cita en el Mercado de Primavera de Pola de Siero. / PABLO NOSTI El jurado del Mercado de Primavera corona a Massimo, de Rey Silo, como el mejor queso del concurso MARCOS GUTIÉRREZ POLA DE SIERO. Lunes, 9 abril 2018, 00:13

Veintiséis queserías de toda Asturias se dieron cita ayer en la plaza cubierta de la Pola. Desde las diez de la mañana, los visitantes pudieron degustar más de sesenta variedades, desde las denominaciones de origen protegidas de cabrales, afuega'l pitu, gamonéu y casín a la IGP de Los Beyos o las variedades más tradicionales. Finalmente fue Massimo, de la quesería Rey Silo, el que se llevó el premio.

La Cofradía de Amigos de los Quesos, la más antigua cofradía gastronómica de Asturias, tuvo nuevamente la difícil tarea de escoger el producto más destacado de entre todos los que componen «la mancha quesera más importante de Europa», como se encargó de recordar el Cofrade Mayor, Rafael Secades. «Aunque parezca que en Asturias más quesos no puede haber, esto no es así», dijo. «Queremos que aumente el prestigio de los quesos asturianos, ya que no hay una zona en Europa que tenga tanta variedad, singularidades y calidad», destacó. «Igual que hay este concurso tendría que haber quince más en toda Asturias», añadió.

Yaiza Rimada Hernández, de La Saregana, explicó que esta «es una feria de quesos buena, sobre todo porque la gente que viene aquí lo hace para comprar». «La gente tiene que darse cuenta de que hay muchísimos más quesos que las denominaciones de origen. Hay un montón de quesos de autor, que yo no digo que sean mejores o peores, pero si que hay vida más allá».

Anita González, de Queso de Varé, indicó que «desde el 93» han ido evolucionando e incluyendo nuevas variedades. «La gente cada vez sabe más, tiene más información y pregunta», recalcó. Francisco José García, de la Quesería el Viso de Salas, trajo una de las propuestas más llamativas con su queso de arándanos. «La gente pregunta bastante por él, sobre todo porque es novedad, ya que llevamos haciéndolo año y pico».