Siero demanda a Fomento que mejore la seguridad vial en la nacional 634 Dos ciclistas, ayer, en la zona en la que un peatón falleció arollado por un camión. / PABLO NOSTI Los vecinos afirman que en el tramo donde un peatón falleció arrollado por un camión anteayer «ya hubo muchos accidentes y atropellos» MARCOS GUTIÉRREZ GRANDA. Jueves, 7 diciembre 2017, 00:07

El Ayuntamiento de Siero cree que la seguridad en la carretera nacional 634, de titularidad estatal, se mejoraría si el Ministerio de Fomento asumiera las demandas realizadas por el Consistorio, y que ayer recordó el alcalde. Ángel García pidió que se lleve a cabo el proyecto para transformar las intersecciones situadas en los puntos kilométricos 391 y 400 en glorietas, y acondicionar la situada en el kilómetro 395,2 para evitar accidentes. El último tuvo lugar anteayer a las siete y media de la tarde. Un peatón falleció arrollado por un camión en el punto kilométrico 398 de la N-634, en Granda, cuando el vehículo salía del Polígono Les Peñes. La víctima, que responde a las iniciales G. A. Á. C., tenía 58 años y era natural de Cuestespines, en Bimenes.

Los vecinos y empresarios que tienen sus viviendas y negocios en los alrededores del cruce de la carretera N-634 y la SI-3 aseguran que la velocidad de los vehículos en ese tramo es elevada, por lo que creen imprescindible la ejecución de obras que, al menos, faciliten a los peatones pasar con seguridad de un lado a otro de la vía.

El alcalde detalló que la construcción de las glorietas en la nacional 634 representa «uno de los proyectos en los que venimos insistiendo mucho, pero con la única contestación de que no hay dinero por parte de Demarcación de Carreteras», lamentó. El Ayuntamiento experimenta «un total abandono por parte de Fomento». García insistió en que esta es «una actuación muy necesaria y una inversión muy demandada» y recordó a Demarcación de Carreteras, dependiente de Fomento, que «la N-634 es competencia estatal». «Estamos hablando de un proyecto que no requiere mil millones de inversión, precisamente». La actuación «serviría para regular cruces y velocidades» que evitarían sucesos luctuosos como el que tuvo lugar anteayer. En definitiva, el regidor solicitó «una respuesta del Ministerio de Fomento, aparte de decir que no hay dinero». En su momento, Fomento detectó en la carretera nacional 634, entre Pola de Siero y Colloto, tres tramos de concentración de accidentes.

Semáforo

Los vecinos de Granda y los trabajadores de las inmediaciones del polígono de Les Peñes creen que la velocidad a la que circulan los vehículos por la zona es excesiva. «Está claro que a sesenta por hora no van», indicó ayer un profesional de una de las empresas del área. «Hay muchas industrias y la gente pasa con prisa», recalcó. Inmaculada Fanjul, alcaldesa de barrio de Granda, explicó que «en esa zona donde murió un peatón, justo en ese cruce de entrada a Les Peñes, hubo muchos accidentes y atropellos». «Hace años, desde la asociación de vecinos, pedimos un semáforo, porque es un cruce peligroso y cuando pasamos tenemos que esperar muchísimo», indicó. La negativa a desarrollar esta medida se fundamentó en que «en una nacional, un paso de peatones equivale a parar el tráfico».

No obstante, Fanjul no entiende «por qué no se puede poner un paso de peatones aquí y sí es posible en Colloto, cerca del puente». En esta línea, consideró que erigir una rampa elevada para que los peatones pudieran atravesar la vía con seguridad podría ser «una buena solución».