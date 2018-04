Somos Siero denuncia el mal estado de la calle Sorribos en El Berrón Javier Pintado y David Fernández junto a un bache. / PABLO NOSTI La vía, perpendicular a la calle Ramón Villa Piquero, presenta baches e irregularidades «que pueden acarrear problemas muy serios» MARCOS GUTIÉRREZ EL BERRÓN. Martes, 10 abril 2018, 00:10

Javier Pintado, portavoz de Somos Siero, denunció el estado en el que se encuentra la zona de la conocida popularmente como calle Sorribos, perpendicular a Ramón Villa Piquero. «Lo que estamos viendo desde hace un tiempo es que el Ayuntamiento se está preocupando de cosas estéticas y de inaugurar elementos que no transforman en nada la vida de los vecinos y vecinas de Siero, pero lo que realmente tiene enjundia van dejándolo», comentó.

Apuntó que los vecinos se vienen quejando desde hace meses de los baches y hundimientos de esta vía, que dificultan enormemente la circulación. «Este ejemplo en El Berrón es algo muy claro; un bache que todavía hace unos días vinieron a reparar de cualquier manera y que se sigue hundiendo», explicó. Recalcó que el problema es aún más serio, al tratarse «de una calle con mucho tráfico, lo que está generando unos problemas muy graves».

Recalcó que el problema en esta zona de la localidad no se debe solamente «al bache en sí, sino que hay un hundimiento en toda la calle que puede acabar acarreando problemas muy serios, desde rotura de colectores a que la vía termine quedándose intransitable». «Hay que actuar con un poco de previsión. Los vecinos de esta zona no piden grandes lujos, pero por lo menos que en el centro de El Berrón puedas llegar a casa sin romper el coche, sobre todo porque es un problema que no es nuevo», concluyó.