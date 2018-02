Siero devolverá «de inmediato» las plusvalías a los expropiados de Bobes Vista de las obras del área industrial de Bobes, abandonada desde el año 2012. / SUSANA SAN MARTÍN El Ayuntamiento reintegrará 1, 85 millones. «A nadie le agradó tener que liquidar, pero estábamos obligados a hacerlo», afirma García MARCOS GUTIÉRREZ POLA DE SIERO. Domingo, 4 febrero 2018, 06:39

El Ayuntamiento de Siero devolverá de manera «inmediata a medida que vayan llegando las sentencias» las plusvalías a los expropiados por el polígono industrial de Bobes. Así lo anunció ayer el alcalde de Siero, Ángel García, quien añadió que «aunque cabe recurso hemos decidido no hacerlo y proceder a la devolución inmediata a medida que nos vayan llegando las sentencias». El primer edil sierense compareció junto con el concejal de Hacienda, Alberto Pajares. Este explicó que el Ayuntamiento liquidó 3.050.000 euros, aproximadamente, «y se hicieron 696 liquidaciones». De ella hubo 214 contenciosos que, al final, hacen que el Ayuntamiento vaya a devolver 1.850.000 euros. Pajares explicó que «1.200.000 euros corresponden a las liquidaciones que no han recurrido y, por tanto, ese dinero si que se va a quedar en las arcas municipales». Pese a que comentó que «alguno ha perdido en vía judicial, sobre todo por algún tema formal o de plazos, el 95% de esos juicios han sido desfavorables para el Ayuntamiento».

Ángel García insistió en que el equipo de gobierno «ha actuado conforme a la legalidad, ya que había que liquidarlas y eso nadie lo ponía en duda, la cuestión era si había prescrito o no». Las sentencias estarían probando, en esta línea, que «había pasado el plazo de poder liquidarlas». El alcalde de Siero confirmó que se va a proceder a «devolver a las personas el dinero de la manera más ágil, dentro de los plazos de la administración». «A nadie le agradó tener que liquidar la cuantía a los vecinos, pero estábamos obligados a hacerlo según todos los informes jurídicos y administrativos, tanto del ayuntamiento como externos», subrayó. El regidor sierense puntualizó que esta devolución no va a afectar presupuestariamente en gran medida al Ayuntamiento de Siero, que había previsto este escenario.

Alberto Pajares confirmó que «esta semana se han firmado en torno a veinte decretos y ya vamos a empezar a proceder al pago» de cara a ir cerrando un proceso que «para el Ayuntamiento y para los vecinos ha sido desagradable».

Créditos para pagar

César Solís García, alcalde de barrio de San Miguel y afectado en su día por las expropiaciones, recibió ayer la noticia con optimismo. «A mí me liquidaron 8.000 euros que ingresamos el año pasado». Consideró que «lo que no es normal es que nos metieran una plusvalía después de nueve años, otra cosa hubiera sido que nos la hubieran pasado en los tres años primeros». Insistió en que «mucha gente tuvo que meterse en créditos para pagar; yo no quiero echar la culpa a los que están ahora, ya que fue una herencia que recibieron. Ellos o lo aplicaban o podían tener consecuencias».