Siero insta al Principado a buscar una nueva fórmula para el polígono de Bobes Los concejales de la Comisión Especial para el Área Metropolitana, antes de la primera sesión. / NOSTI El alcalde propone tantear a inversores de fuera de Asturias, Somos dice que la zona es clave para el área central y el PP prepara una iniciativa para el Pleno LYDIA IS POLA DE SIERO. Sábado, 16 junio 2018, 00:16

La falta de interés por parte de las empresas para terminar las obras de urbanización pendientes de la primera fase del polígono industrial de Bobes preocupa a los grupos municipales del Ayuntamiento de Siero. La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) tiene abierto el plazo para presentar ofertas hasta el día 27, pero tras las dos prórrogas anteriores no hay expectativas de que la contratación salga adelante.

Por ello, la corporación sierense pide al Principado que busque una nueva fórmula que permita desbloquear el desarrollo del área. «Si licitar a través de una permuta no funcionó, hay que buscar otra opción, pero Bobes tiene que ser una realidad», asegura el alcalde, el socialista Ángel García, que propone que sea el Principado quien tantee a posibles inversores de fuera de la región. «Hay que tratar de despertar el interés de las empresas», señala.

También apela a una nueva fórmula Foro, cuyo portavoz, Eduardo Martínez Llosa, defiende la importancia del área industrial para el municipio. «Lo que no se puede hacer es dejarlo que se convierta en pasto del plumero de la pampa», apunta.

Por su parte, Somos Siero recuerda que «en su día ya planteamos una opción clara que vinculaba Bobes con la ZALIA y con el puerto de El Musel porque creemos que tiene que ser una proyección internacional de una zona logística y productiva en el área central, pero el equipo de gobierno la rechazó». La formación propuso en 2017 ofrecer los terrenos del polígono a la empresa estadounidense Tesla Motors para instalar la fábrica de coches eléctricos que proyecta en suelo europeo.

Su portavoz, Javier Pintado, defiende además que «hay que proteger de una forma inmediata a los vecinos de la zona, no puede ser que por tiempo indefinido tengan que sufrir las molestias de una decisión política errónea y por la que se deberían asumir responsabilidades».

«Hay que darle una vuelta»

Más pesimistas son en IU. Edgar Cosío lamenta que «van quedando pocas opciones, el Principado y el Ayuntamiento tienen que priorizar una salida para los terrenos, que seguramente ha de pasar por dar una vuelta y proponer algo distinto a un polígono industrial al uso».

También se muestra crítico Sergio García, edil de Ciudadanos. «El PSOE sigue sin dar solución al problema que ellos mismos han creado, desde el inicio ha sido una continua huida hacia delante, sin estrategia y con ideas que no han servido para nada», asegura.

«Hay que ofrecer soluciones viables y no lanzar globos sonda, solo vemos improvisaciones por parte de los socialistas que no llegan a ninguna parte», añade Beatriz Polledo, portavoz del PP, quien anunció que su grupo municipal llevará al próximo Pleno una iniciativa relacionada con el desarrollo del polígono. «Ya que el alcalde no asume el liderazgo, esperamos que apoye a quien sí hace propuestas», señaló.