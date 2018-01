Somos Siero insta a tomar medidas contra el picudo rojo Javier Pintado y Ana Ballester, delante de la palmera ubicada en la plaza de Pelayo, en la Pola. / SUSANA SAN MARTÍN El grupo municipal propone realizar una campaña de información y elaborar un censo de palmeras para controlar este insecto invasor L. I. A. POLA DE SIERO. Domingo, 21 enero 2018, 02:11

El portavoz de Somos Siero, Javier Pintado, y la concejala Ana Ballester, instaron ayer al equipo de gobierno a tomar medidas contra el picudo rojo, un insecto perteneciente a una especie exótica invasora -originaria de las regiones tropicales del Sureste asiático y Polinesia-, que afecta a las palmeras, ya que se alimenta de su tejido vegetal interno provocando que las hojas centrales se amarilleen y marchiten en pocas semanas.

Los ediles recordaron que se han detectado casos en Limanes y Colloto y reclamaron que se ponga en marcha «de manera urgente» una campaña de información a los propietarios, así como un censo municipal de este tipo de árboles para facilitar su control.

Esta petición ya había sido cursada por la Consejería de Medio Rural a los municipios situados en un radio de diez kilómetros de la zona afectada y el equipo de gobierno de Llanera lo puso en marcha a mediados de diciembre.

«En el caso de Siero, el 90% de los ejemplares están en propiedad privada, de ahí que sea clave la participación de la ciudadanía», señaló Pintado. «Una sola palmera infectada puede generar la muerte de un gran número de ejemplares en un radio de cinco kilómetros», añadió.

Asimismo, Somos pide la elaboración de una guía informativa que indique a los propietarios cómo actuar tanto para la prevención como en caso de descubrir la presencia del picudo rojo. El insecto no es detectable por una simple inspección visual, ya que vive y se alimenta en el interior de las palmeras y los daños se hacen visibles cuando generalmente el ejemplar dañado ya no tiene posibilidad de cura. «Ahora estamos a tiempo para implementar las medidas necesarias para su control, pero si no actuamos este invierno, ocurrirá como con el plumero de la Pampa», advirtió Pintado.