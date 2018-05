Siero saca adelante la modificación de crédito por importe de 3,2 millones El documento recibe el apoyo de PSOE, Foro, PVF, Ciudadanos, Pinsi y la edil María Fernández; el PP se abstuvo y Somos e IU votaron en contra J. C. D. POLA DE SIERO. Viernes, 4 mayo 2018, 00:07

El Pleno de Siero aprobó ayer la primera modificación de crédito del año por importe de 3,2 millones de euros, de los que 1,13 millones se destinarán a amortizar deuda y el resto, a inversiones. Las dos más destacadas son la nueva plaza pública de la Pola (475.000 euros) y la urbanización y el equipamiento del Centro Polivalente Integral de Lugones (425.000 euros). El documento salió adelante con los votos del PSOE, Foro, PVF, Ciudadanos, Pinsi y la edil no adscrita María Fernández. El PP se abstuvo y Somos Siero e IU votaron en contra.

Como antecedentes, el concejal de Economía, Alberto Pajares, mencionó las dos modificaciones de crédito del año pasado, que sumaron un total de 4,14 millones, y que las obras ejecutadas se habían adjudicado con una baja media del 30%. «El 99% del superávit se destinará ahora a inversiones financieramente sostenibles y quedan unos 105.000 euros pendientes para los patronatos», dijo. El portavoz de Foro, Eduardo Martínez, defendió el acuerdo de gobernabilidad con el PSOE. «Da al concejo la estabilidad que se merece, llevamos más de 38 millones de euros invertidos en este mandato y estamos siendo un ejemplo regional y nacional», afirmó.

El edil de la PVF, José Carlos García, destacó las partidas para culminar la renovación de aceras y sustituir luminarias en La Fresneda. El edil del Pinsi, Juan Camino, lamentó que haya solo un 9,68% para la zona rural. Y el concejal de Ciudadanos, Sergio García, echó en falta la reforma del cuartel de la Policía Local.

Los tres principales grupos de la oposición lamentaron que el gobierno no les invitara a a negociar la modificación. El portavoz de IU, Edgar Cosío, dijo que apoyarla supondría «un acto de fe, porque muchas partidas no sabemos ni para qué son». Y cuestionó su legalidad al haber obras que no se terminarán este año. La portavoz del PP, Beatriz Polledo, dijo que su grupo había presentado catorce propuestas, entre las que destacó el centro de emprendedores en el Cinema Siero, y echó en falta «más esfuerzo en la zona rural». Y el portavoz de Somos, Javier Pintado, afirmó que el PSOE «ya no disimula su falta de proyecto y liderazgo, porque es la modificación de Foro». Cerró el alcalde, Ángel García, afirmando que «casi el 60% de las inversiones dan continuidad al presupuesto de 2017».