«El tripartito de Llanera se ha quedado en minoría a causa de sus propias decisiones»

Alfonso Cicero, Concejal de Ciudadanos en Llanera. MARCOS GUTIÉRREZ POSADA. Lunes, 8 enero 2018

Alfonso Cicero es consciente de que la posición de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Llanera es mucho más determinante ahora que al inicio de la legislatura. Por eso no duda en apelar a la negociación y al diálogo como herramientas fundamentales para que la actividad municipal prospere.

-¿Con qué término describiría la actividad municipal en Llanera en 2017?

-Yo creo que la palabra sería convulsa, aunque tiene pequeñas cosas positivas. En cada grupo, tanto desde la oposición como desde el Gobierno, hemos conseguido alguna cosa buena. Por ejemplo, el tema de la rebaja de agua y basuras para comercio y ganaderos, la cual planteó el Partido Popular y nosotros apoyamos. En el Gobierno las políticas en cuanto a reciclaje están dando ciertos resultados. Desde Ciudadanos, por ejemplo, hemos propuesto el proyecto de la auditoría energética para ahorrar en el alumbrado municipal. Por desgracia, eso queda muy tapado por la parte negativa, que va desde la polémica de la Escuela de Música a lo último que ha sucedido con la rehabilitación de las casas los maestros.

-¿Cómo valora hasta la fecha la actividad de su grupo?

-Estamos contentos. Evidentemente, todo es mejorable. Acabamos de llegar y las políticas que se desarrollan, así como la manera de trabajar, son cosas que se aprenden. Pero creo que, debido a la mala estrategia política del Gobierno, hemos pasado de no ser decisivos al principio de la legislatura a poder ser partícipes de las decisiones. Consideramos que lo fácil hubiese sido huir de la negociación y de marcar cierta línea política. Hicimos justo lo contrario. Entramos a negociar y yo creo que eso va en el carácter del partido y en el mío. La negociación por delante de todo.

-¿Favorece la posición en minoría del tripartito el consenso en los acuerdos que se negocian?

-El Gobierno tiene que darse cuenta de que a causa de sus propias decisiones se ha quedado en minoría; nosotros nunca les hemos cerrado la puerta. Al contrario, si en alguna ocasión en el Pleno hubo que tomar decisiones que no les gustaron fue, precisamente, porque previamente no había habido una negociación. Si lo pensamos electoralmente, lo fácil para nosotros sería decirle siempre que no al tripartito y que, a partir de ahí, los vecinos lo tomasen en cuenta.

-¿Cómo está la situación actualmente en la Escuela Municipal de Música?

-Ha vuelto una normalidad, entre comillas, después de pasar un proceso judicial por parte del Ayuntamiento, de una pérdida de alumnos, de un daño de la imagen del centro y un enrarecimiento enorme del ambiente dentro de la escuela, lo cual es totalmente perjudicial para una institución a la que tenemos que apoyar, reformar y mejorar. La Escuela de Música tiene fallos, como todo, pero lo que no podemos hacer es socavar la imagen que tiene.

-¿La modificación de las ordenanzas fiscales que quedaron en suspenso se terminará aprobando?

-Sin entrar en cuestiones técnicas, el gobierno ha dicho que toda negociación política relativa a las ordenanzas requería un informe técnico, algo que el año pasado no había pasado en la negociación con nosotros. Han llegado a un compromiso de llevar esos informes para darle un carácter legal, por así decirlo, a esas ordenanzas y estamos en ese compromiso político que ya adquirió el gobierno. El mismo tiene que ir acorde con el acuerdo plenario al que se llegó en noviembre; tienen que llevar esas propuestas y se han de aprobar. De no ser así, evidentemente, la oposición de Llanera tomará medidas.

-¿Qué objetivos se plantea Ciudadanos para lo que queda de legislatura?

-Seguir igual. Negociando y llevando a cabo una política responsable. También intentar cumplir los objetivos programáticos, como ya hemos conseguido en este último año y medio. Sacamos el tema del coworking, conseguimos alguna rebaja de impuestos, hemos fomentado el 0 a 3 subiendo los ratios de renta que entran a cualificarse, la cuestión relativa a los coches eléctricos...

-¿Cuáles son las necesidades más urgentes de Llanera?

-Yo creo que en Llanera hay dos necesidades, más allá de las cuestiones del día a día, como son la del desempleo y la seguridad. Aunque Llanera, en cuestión de números, se demuestra que año a año es un concejo muy seguro, debido a los robos que sufren sobre todo los pequeños comercios se crea una sensación de inseguridad. Necesitamos más efectivos de policía, el Gobierno Central no acaba de abrir la contratación de empleados públicos, la Guardia Civil está en precario... esto hace que la toma de medidas sea difícil. Últimamente hemos aprobado el reglamento para la instalación de las cámaras de videovigilancia, pero son pequeños parches.

-¿Se precipitó el gobierno al anunciar el proyecto de rehabilitación de las casas de los maestros?

-Si no hubiese una hemeroteca previa, en la que los demás grupos no nos hubiéramos posicionado en relación a esta cuestión de las viviendas de los maestros podría entenderse, entre comillas. El problema es que ya lo habíamos hecho hace un año y medio, tanto en prensa local como regional. Lo que creo es que el gobierno quiso llevar a cabo una política de hechos consumados y no tomaron en cuenta la opinión de la oposición. Una opinión que hace justo ahora dos meses les habíamos trasladado. Creo que se han equivocado. Parece que quieren intentar corregir el error, pero evidentemente, una vez que te equivocas y descalificas en prensa a tu compañero político y luego intentas rectificar, has de pagar un precio político. Nosotros seguimos estando abiertos a discutir el tema; consideramos que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad extra en cuanto a la disposición de dichas viviendas, al estar al lado del colegio. Ciudadanos plantea un reglamento claro, no tanto de acceso sino de comportamiento para el control de esas viviendas.