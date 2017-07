«Vamos a comenzar ya a eliminar las barreras arquitectónicas en Lugo»

Alberto Fernández llegó hace dos años a la Concejalía de Seguridad, Urbanismo y Medio Ambiente de Llanera, una de las más técnicas del ámbito municipal. Este profesional del sector metalmecánico cree que los plazos en el ámbito público son mucho más lentos que en la empresa privada. Lo considera el justo precio que hay que pagar en un sistema garantista.

-¿Cómo valora estos dos años al frente de la concejalía?

-Yo creo que el balance es positivo, la gente está viendo que otra manera de hacer política es posible; estaban acostumbrados a veinte años de ordeno y mando. Soy de la opinión de que veinte años son muchos, no para un partido político, sino para una persona liderando un equipo. Si en ocho años no has sido capaz de sacar adelante tu proyecto político no vas a serlo por mucho más tiempo que estés. Y si lo has logrado, deja paso a otra gente que venga con otras ideas.

-¿Qué balance hace de su gestión en el apartado de seguridad?

-El balance es bueno en líneas generales. Seguimos teniendo la intención clara de ampliar la plantilla de la Policía Local. A día de hoy todavía no ha sido posible sacar las plazas de policías locales, a pesar de que hay dos reservadas, sin embargo nos dicen que si en veinte años no se movieron ahora tampoco. Pero conseguimos en ese medio tiempo algo tan sencillo como dotar al municipio de auxiliares de policía, que hacen una labor encomiable; la gente nota que hay policía en la calle. También echamos adelante a la gente de Protección Civil, que está funcionando muy bien y dotamos a la Policía Local de un coche.

-¿Se logrará cubrir las plazas de Policía Local necesarias con personal no interino?

-Seguimos luchando por conseguir sacar adelante esas dos plazas, pensando en que la Policía Local tiene una edad avanzada y es posible que empiecen en esta legislatura a jubilarse alguno.

-Llanera se ha convertido en uno de los concejos punteros de Asturias en materia de reciclaje.

-Este capítulo es del que más orgulloso estoy. Hemos logrado sacar adelante el quinto contenedor para la recogida selectiva de residuos orgánicos, que está funcionando muy bien, tanto en Posada como en Lugo. Este año vamos a ampliarlo a Soto de Llanera, Villabona y san Cucao.

-¿Qué falta por hacer en Llanera en materia de Urbanismo?

-Lo que llevábamos en el programa electoral, que era localizar más aparcamientos en Posada y Lugo lo estamos haciendo ya. Retomamos la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana y, sobre todo, hemos desarrollado un plan de movilidad urbano sostenible que vamos a comenzar a implantar este año en Lugo de Llanera. También, desde Urbanismo, iniciamos la creación de una comisión de barreras arquitectónicas.

-¿Qué medidas va a desarrollar esa comisión?

-Yo, por ejemplo, vivo en Lugo y me duele, cada vez que paso por allí, ver que para una persona con problemas de movilidad, o que vaya con un carrito de la compra o sillita de bebé, los pasos de peatones son una carrera de obstáculos. Hay pasos de peatones que tienen una de las partes rebajadas, vas a la siguiente y no la tienen, o no tienen ninguna de las dos; pasos de peatones en mitad de una curva..., por eso vamos a empezar ya con la eliminación de barreras arquitectónicas dentro del plan de movilidad urbana y peatonalización de alguna calle, todo ello compensado con algunas plazas de aparcamiento que vamos a crear para equilibrar aquellas que se pierdan al peatonalizar. Lugo, ahora mismo, es un caos urbanístico.

-¿Para cuándo el punto limpio de Llanera?

-Empezará ya Cogersa a funcionar, meter las palas y a trabajar en el punto limpio. Antes de que termine esta legislatura estará en funcionamiento, porque casi tiene más ganas Cogersa de tenerlo que nosotros de dárselo. Los procesos legales por parte del Ayuntamiento se terminaron ya. Ahora la pelota está en su tejado, pero me consta que el gerente de Cogersa tiene especial interés en sacar adelante este punto limpio.

-¿Y las cámaras de videovigilancia?¿Qué plazos están manejando?

-Las cámaras de seguridad ya están aprobadas tanto en comisión como en Pleno. Se van a poner este año en Lugo de Llanera. Falta cablear una parte y, a partir de ahí, comenzará la instalación de las cámaras. Yo todas las semanas me estoy reuniendo con los vecinos de Lugo. Es cierto que la situación está mucho más tranquila.

-En lo personal, ¿qué es lo que más le ha sorprendido al llegar a la concejalía?

-Estoy muy orgulloso del equipo que tengo en la oficina técnica. Es un grupo de profesionales que trabajan y colaboran lo que no está escrito. Lo que más me llama la atención, al venir de gestionar equipos de la empresa privada, es el tema burocrático. Por ejemplo, quisimos dotar a la Policía Local de un vehículo y solamente los trámites nos llevaron casi diez meses. En la empresa privada si yo le digo al jefe de compras que, para la parte que gestiono, necesito un vehículo en una semana lo tengo a mi disposición. Es un sistema muy garantista que está muy bien y no te permite fallar, pero que, a la vez, requiere anticiparse mucho a cada maniobra que vas a dar.