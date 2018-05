«Vamos a duplicar el número de animales este San Isidro» Eliseo López, en el recinto ferial de Ables / SUSANA SAN MARTÍN «Ya tenemos confirmada la presencia de operadores procedentes de Francia y esperemos que también de algún otro país comunitario» Eliseo López Director Técnico de la Feria de San Isidro MARCOS GUTIÉRREZ ABLES. Jueves, 10 mayo 2018, 00:23

Eliseo López, veterinario y director técnico de la Feria de San Isidro, no duda en admitir que pocos esperaban el éxito de la primera edición el año pasado. El certamen vuelve al recinto ferial de Ables el sábado y el domingo con la misión de asentarse.

-¿Qué objetivos tienen este año?

-La idea es confirmar el éxito de público y de transacciones del año pasado. Los técnicos y entendidos en eventos de este tipo siempre comentan que una feria de esta clase necesita cuatro o cinco ediciones para poder asentarse de forma definitiva. El de Llanera es un caso excepcional, porque el éxito del año pasado yo pienso que nadie lo esperaba.

-¿Se prevé más participación?

-Este año, desde el punto de vista técnico, lo que estamos notando es que el movimiento pecuario que la gente solicita va a ser mucho mayor. Me atrevería a decir que vamos a duplicar el número de animales en el recinto. Las expectativas son muy positivas. El número de llamadas que ganaderos de toda la cornisa cantábrica están realizando al Ayuntamiento en los últimos quince días es muy elevado, hasta el punto que desbordaban a algunas funcionarias.

-¿Cuáles son las novedades más destacadas para esta edición?

-La novedad más destacada, entre otras, es el desfile que se ha programado por las calles de Posada de Llanera. Pensamos que, gracias al apoyo de los ganaderos de toda Llanera y Asturias puede ser un acontecimiento. Pasarán por Llanera 300 animales, entre vacas, caballos, cabras, ovejas, cerdo asturcelta, pita pinta asturiana, sobre diez o doce parejas de bueyes tirando de carros y alguna sorpresa más del gusto del público que acuda el sábado.

-¿Plantea muchos retos organizar un evento como este?

-El riesgo cero cuando hablamos del manejo de animales no existe. El reto fundamental es que Llanera no se colapse. Para ello llevan trabajando los técnicos municipales en el último mes en un plan de seguridad vial que incomode lo menos posible a los visitantes de Llanera lo menos posible durante ese fin de semana. En cuanto al manejo de los animales por las calles de Posada el riesgo cero no existe, pero esperamos que todo salga dentro de la normalidad.

-Se prevé una feria con presencia internacional, ¿verdad?

-Si, está confirmada la presencia de operadores del país vecino y esperemos que de algún otro país comunitario. Estamos expectantes. El objetivo de esta feria es favorecer la compraventa de animales. El alcalde de Llanera ha recorrido muchos kilómetros este año para buscar operadores que vengan a Llanera a comprar reses de todo tipo.

-¿Vendrán muchas reses francesas?

-Tenemos solicitada la carga con destino a Francia de al menos dos camiones, para entre cincuenta y sesenta animales, que van a tener su presencia aquí desde el sábado.

-¿Favorece este evento la venta de animales fuera de España?

-Los operadores que miran a otras ferias de toda España y países de nuestro entorno pagan más por las reses. Por eso intentamos que nuestras reses tengan un valor añadido para nuestros ganaderos. Además va a estar en funcionamiento a partir del sábado el centro de limpieza y desinfección del recinto ferial, condición sine qua non para poder exportar animales desde Llanera.