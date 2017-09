Los vecinos de Bimenes podrán compartir el autobús con los alumnos del colegio Uno de los microbús que cubren el servicio de transporte en Bimenes, en el monumento minero de San Julián. / PABLO NOSTI El equipo de gobierno estudiará en los próximos meses la viabilidad de ofertar una ruta piloto propuesta por el Consorcio de Transportes LYDIA IS MARTIMPORRA. Jueves, 7 septiembre 2017, 07:09

La agrupación Podemos Bimenes, que no cuenta con representación en el Ayuntamiento, inició el pasado año un proceso participativo para promover la mejora del transporte público en el municipio, un servicio que en la actualidad consideran insuficiente. Querían conocer las opiniones de los vecinos para diseñar un nuevo plan de transporte que recogiera sus necesidades y que fuera viable.

De forma paralela, el equipo de gobierno formado por el Partíu Asturianista, IU y Xente Yerbato trasladó al Consorcio de Transportes de Asturias la importancia de facilitar la movilidad de la población del concejo, especialmente de las zonas rurales y el alcalde, Aitor García Corte, explicó ayer que ya se han conseguido varios avances.

Por un lado, los vecinos podrán utilizar las rutas escolares, una medida que en la muchos municipios asturianos ya funciona, pero que en Bimenes no estaba regulada. De esta forma, compartirán el trayecto con los alumnos del Colegio Público Martirmporra durante el periodo lectivo, lo que reforzará la comunicación de los pueblos con la capital del concejo y con el núcleo de San Julián.

Por otro lado, el regidor avanzó que el Consorcio de Transportes propone implantar una ruta piloto en el concejo, pero reconoció que se trata de un asunto complejo. «Tenemos que estar muy seguros de que va a ser viable y mirar muy bien todas las alternativas posibles para que si logramos ponerla en marcha, funcione», señaló. Por ello, en los próximos meses el equipo de gobierno estudiará cuál sería el itinerario idóneo para los usuarios.

En este sentido, el secretario general de Podemos Bimenes, Pablo Martínez Testa, apuntó que el próximo mes de octubre habrá una oportunidad única para una toma de contacto real. «La asociación que se encarga de organizar las fiestas de Nuestra Señora del Rosario quiere poner un servicio de autobús en la jornada del domingo, si sale adelante podría ser un buen momento para ver la respuesta vecinal», explicó.

Gana el vehículo particular

En cuanto a la encuesta realizada de forma presencial y por internet, el resultado pone de relevancia que los vecinos prefieren utilizar el vehículo particular para desplazarse.

Frente a un 56,4% de los encuestados que aseguraron no utilizar nunca el autobús o hacerlo en raras ocasiones, un 25,6 lo utiliza al menos cuatro días por semana, un 5,1 una vez, un 2,6, dos y un 10,3% alguna vez al mes. Entre las razones para no hacerlo aducen la poca frecuencia de servicios, la tardanza en cubrir el recorrido, que no exista una ruta directa o el desconocimiento de los itinerarios que se ofrecen.

Asimismo, Pola de Siero, el HUCA, el IES Peñamayor, el mercado y el centro de salud de Nava y en menor medida Langreo y el instituto de El Entrego son los destinos más frecuentes. Los usuarios también evaluaron los itinerarios, el tiempo de recorrido, la frecuencia, el precio y la accesibilidad. Sobre cinco puntos, ningún parámetro alcanzó el aprobado.