Vecinos de Bimenes proponen implantar una línea experimental de autobús Un microbús de los que actualmente cubre el servicio en Bimenes, a su paso por San Julián. / PABLO NOSTI A través de un proceso de participación impulsado por Podemos, han diseñado una ruta de doble sentido que conecta los núcleos del municipio LYDIA IS MARTIMPORRA. Lunes, 11 diciembre 2017, 00:30

Una línea de doble sentido que conecte los núcleos de Bimenes, con una treintena de paradas por trayecto, con vehículos 'limpios' y sin descuidar el aspecto social del servicio. Así es la propuesta que han desarrollado un grupo de vecinos del concejo yerbato a través del grupo participativo y abierto que el pasado año impulsó Podemos y que ha recogido las diferentes sensibilidades y preocupaciones vecinales tras una encuesta, varias reuniones y talleres.

La formación política -que no tiene representación municipal-, ya ha presentado la propuesta en el Ayuntamiento para que el equipo de gobierno la traslade al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). El organismo, que depende de la Consejería de Infraestructuras, se había mostrado dispuesto hace unos meses a implantar una ruta piloto. «Es una reclamación que viene ya de hace años porque la mejora del acceso a Bimenes contribuyó a mejorar las comunicaciones, pero solo cuando se dispone de vehículo propio para desplazarse», explican Pablo Martínez Testa, Álex Santirso y Gemma Rodríguez Maíz, responsables del proceso de participación.

La propuesta plantea un primer servicio desde la iglesia de San Julián a las ocho de la mañana y el último trayecto de vuelta llegaría a su destino, Cantile, a las siete de la tarde. La línea tendría siete salidas a lo largo de la jornada y recorrería una treintena de núcleos de todo el concejo. «Somos conscientes de que por el momento resulta complicado abordar el conjunto de las demandas, pero de esta manera se facilitan los enlaces con otras líneas de transporte; las conexiones entre los pueblos y Martimporra y San Julián, donde se concentran los servicios administrativos, financieros y comerciales; así como entre los propios pueblos, lo que redundaría en un uso menor del transporte privado y en una salida para aquellas personas que tienen dificultades para desplazarse», apuntan los responsables del proceso.

Vehículos 'limpios'

Asimismo, defienden que los vehículos que se destinen a prestar este servicio sean 'limpios', esto es, respetuosos con el medio ambiente y biosostenibles. «El combustible es uno de los aspectos que encarecen un servicio público esencial, más en una zona envejecida y con una orografía compleja», destacan.

Por otro lado, la propuesta incluye que se establezcan diferentes tipos de precios para los billetes con la inclusión de abonos mensuales; y para jóvenes, desempleados y mayores. «Debe atenderse el aspecto social del propio servicio», señalan.

En cuanto a la encuesta que realizaron durante varios meses de forma presencial y por internet, el resultado puso de relevancia que los vecinos de Bimenes preferían utilizar el vehículo particular para desplazarse. Asimismo, frente a un 56,4% de los encuestados que aseguraron no utilizar nunca el autobús o hacerlo en raras ocasiones, un 25,6 lo utiliza al menos cuatro días por semana, un 5,1 una vez, un 2,6, dos y un 10,3% alguna vez al mes. Entre las razones para no hacerlo los encuestados apuntaron la poca frecuencia de servicios, la tardanza en cubrir el recorrido, que no exista una ruta directa o el desconocimiento de los itinerarios que se ofrecen.