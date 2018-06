Los vecinos de Llanera se unen El tejido de asociaciones del concejo es uno de los más amplios y variados de Asturias | El Alcuentru de Asociaciones reunirá el 10 de junio en Ables a veinte entidades culturales, deportivas, vecinales o folclóricas Representantes de las asociaciones llanerenses que participarán en el Alcuentru del 10 de junio, en la iglesia de Asipo. / PABLO NOSTI MARCOS GUTIÉRREZ Lunes, 11 junio 2018, 04:15

Llanera es uno de los concejos asturianos en los que el tejido asociativo es más tupido y variado. En efecto, el municipio cuenta con un elevado número de entidades vecinales, clubes deportivos, grupos folclóricos y culturales que aportan color al día a día llanerense. Esa es una de las razones por las que surgió el Alcuentru d'Asociaciones de Llanera, que el 10 de junio celebra su tercera edición en el recinto ferial. La concejala de Participación Ciudadana, Sanidad y Servicios Sociales, Isabel Fernández, explica que cuando llegó al cargo comprobó que «en el concejo había asociaciones que yo desconocía. Me pareció muy conveniente que la ciudadanía las conociera, porque había gente haciendo cosas maravillosas. Las asociaciones para mí son todas iguales, independientemente del tamaño o número de socios. Era importante que se conocieran y empezaran a trabajar juntas, ya que se podían retroalimentar fácilmente», añade.

La concejala explica que a lo largo del año se celebran «cinco o seis asambleas y después una posterior donde hacemos una evaluación del alcuentru». Aclara que «a veces la gente piensa que como no están en una asociación no pueden ir al alcuentru, pero esto no es así».

Nuevas incorporaciones

En la edición de este año participarán alrededor de veinte entidades asociativas del municipio, con la incorporación del Club Tai-Jitsu Llanera. Su presidente, Javier Peláez, explica que la oportunidad de incorporarse al gran 'escaparate' de las asociaciones de Llanera «surge a propuesta de la concejala de Participación Ciudadana. Nos pareció muy interesante formar parte de esta iniciativa, en la que podremos ver lo que hacen otros clubes y asociaciones y a su vez ellos verán lo que hacemos nosotros. En estos encuentros siempre surgen nuevas colaboraciones entre clubes que favorecen a todo el mundo». Considera que el estado de salud del asociacionismo en Llanera «está mejor que nunca. Existe un gran número de entidades y, muy importante, se está recuperando el movimiento vecinal a través de asociaciones muy activas». El día del Alcuentru, a mediodía, el club ofrecerá un taller de defensa personal para niños. Una hora más tarde los integrantes de la entidad darán una exhibición.

Los miembros del club Tai-Jitsu Llanera se incorporan este año al Alcuentru d'Asociaciones. / Hugo Álvarez

Una de las asociaciones del concejo que ha participado en el alcuentru desde sus inicios es la Escuela de Porteros Porfer1n. Lo hace a través del popular desafío de porteros. Fernando Riestra, director de la entidad, comenta que «desde que Isabel promovió el Alcuentru ha ido creciendo el número de asociaciones de vecinos y culturales. Nos vamos desarrollando poco a poco para que la gente del concejo y la de fuera nos conozca. En la zona de Llanera estamos teniendo visibilidad. Cuesta algo más salir hacia Oviedo, la zona oriental y occidental, pero la base importante es que la gente del concejo sepa lo que hay», explica.

Un trabajo visible

Riestra cree que una manera de facilitar la labor de las entidades deportivas que operan en el concejo pasa por que «todos tuviéramos los mismos derechos a la hora de usar todas las instalaciones del municipio sin que haya favoritismos». No obstante, considera que el alcuentru de asociaciones «es una manera de darnos visibilidad y de hacernos a todos iguales», si bien echa en falta más participación en el mismo de representantes de otras concejalías y partidos a nivel municipal.

Fernando Riestra dirige la Escuela de Porteros Porfer1n. / Susana San Martín

El club Inercia Llanera nació en el año 2009. Aglutina a un grupo de aficionados al descenso con vehículos sin motor, los denominados deportes de inercia. José Miguel Fernández, presidente de la entidad, apunta que la reunión anual de las asociaciones llanerenses «da un poco a conocer lo que hacemos durante el año. Hay mucha gente, incluso vecinos, que no saben que nos dedicamos a esto». Explica que el club se formó «en parte porque estamos obligados por las distintas federaciones. Necesitábamos hacer un poco de fuerza, porque esto nuestro no es un deporte reconocido. Los de Llanera hicimos Inercia Llanera y luego nos aunamos con otras asociaciones para hacer una federación».

Inercia Llanera nació en el 2010: «Todo esto empezó porque yo salía con Llagar Herminio, que tenían un equipo. Empecé a ver lo que eran los deportes de inercia, a sacar fotos y, un día, se presentó la ocasión, bajé y me gustó. A los dos años mis hijos me propusieron hacer un equipo. Luego ya entro más gente, nos fue bien y seguimos. Yo fui tres años campeón de España en mi categoría y Cristian Marugán se proclamo campeón de España en su categoría en el año 2016», explica. De 15.30 a 19.30 del domingo 10 de junio tendrán lugar las mangas de entrenamiento y oficiales del descenso de carrilanas de Severies.

Foco de colaboración

Débora Blanco y Laura García son amigas desde la infancia y comparten una pasión prácticamente desde que comenzaron a dar sus primeros pasos: la danza. Estas llanerenses son las fundadoras, en Lugo, de la Asociación Motívate. La entidad ofrece clases de baile y diferentes talleres, tanto para niños como para adultos y es una de las participantes en el Alcuentru de Asociaciones de Llanera.

Débora Blanco y Laura García, de Motívate. / Susana San Martín

Laura García comenta que en Motívate empezaron «a conocer las asociaciones de Llanera cuando comenzamos a participar. No sabíamos que había tantas. El Alcuentru funciona para que nos conozcamos más entre todas. Además, quien vaya a ver lo que hace otra asociación y no te conozca a lo mejor te ve en la exhibición y se interesa. Nosotras hacemos exhibición, con el grupo infantil, adulto y de juveniles, bailes latinos, zumba, hip-hop y danza moderna. También haremos dos talleres de manualidades, uno por la mañana y otro por la tarde. Además, en el estand tenemos exposición de fotos de los alumnos, la descripción de lo que hacemos aquí y llevamos fotos de animales del albergue municipal de Oviedo».