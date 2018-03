Vecinos de Lugones piden que la Casa de Cultura sea un hogar de asociaciones Edificio de la Casa de Cultura de Lugones. / PABLO NOSTI Un espacio para jóvenes y un centro para la creación artística son las otras opciones mejor valoradas por residentes y colectivos de la ciudad MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Lunes, 12 marzo 2018, 03:32

Poco a poco se queman las etapas que conducen a la inauguración del Centro Polivalente Integral de Lugones, prevista para febrero del año que viene. Paralelamente, ese es el tiempo de vida útil que le quedaa a muchos equipamientos de la localidad cuyas funciones se trasladarán al nuevo edificio. Es el caso de la Tenencia de Alcaldía o la Casa de Cultura, entre otros. Asociaciones y vecinos de la localidad parecen decantarse, cada vez más, por su uso como espacio multiusos para colectivos o un centro juvenil.

La secretaria de la Asociación de Servicio y Comercio de Lugones (Asecol), Rosa Vázquez, opina que «no estaría mal dedicar un espacio para los niños y jóvenes e incluso una casa para la música, porque me consta que en Lugones hay mucha afición musical». En esta línea se expresa el músico, profesor y vecino de la localidad Sam Rodríguez. Considera que una casa de la juventud sería una buena forma de reutilizar para la Casa de Cultura, ya que «los chavales necesitan sitios y motivación. Sobre todo algo que les llene la vida, porque está la cosa muy apática».

La presidenta de la Asociación Centro Comercial Abierto de Lugones, Ana José de Celis, considera que la mejor manera de aprovechar el equipamiento en el futuro sería en forma de «una zona multiusos para quien lo quiera necesitar; nosotros, por ejemplo, en marzo tenemos los desfiles de la Fashion Day y no tenemos lugar donde hacerlos». «En Lugones no hay un sitio como la plaza cubierta de la Pola para que las asociaciones hagan sus eventos». Titi Muñoz, realizador y músico afincado en la localidad, cree que «estaría bien utilizar el lugar para asociaciones y artistas; locales de ensayo para músicos, grupos de teatro, baile, dibujo...». «Hay pocos sitios y muchas disciplinas necesitan espacio que un artista no se puede permitir, pero me parece bien cualquier uso que sea para que vecinos puedan practicar y desarrollar proyectos». Christian Álvarez, presidente de la plataforma Lugones Se Mueve, se pregunta, en primer lugar, «si el Ayuntamiento puede mantener tanto edificio público» una vez que el polivalente esté en marcha. «La verdad que hemos escuchado muchas propuestas pero no sabemos realmente qué opina el pueblo», apuntó.

No obstante, destaca que la idea de aprovechar las instalaciones para un centro de emprendedores: «Tal vez es la que tiene más peso por la situación laboral actual». Precisamente, desde hace unos días la plataforma está realizando una encuesta en sus redes sociales para preguntar a los vecinos de Lugones acerca de la opción más deseable.