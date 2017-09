Vecinos de Paredes piden mantener el tráfico en el túnel de la A-66 Una valla situada junto a las obras en el túnel bajo a la A-66. / E. C. Los afectados esperan reunirse con el concejal de Obras y cuentan con el respaldo del Grupo Municipal de Ciudadanos MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Viernes, 15 septiembre 2017, 03:20

Los vecinos de Paredes expresaron recientemente su inquietud por las obras para acondicionar el túnel de Paredes, que pasa bajo la A-66 a la altura del centro comercial. Unos trabajos que pretenden adecuar este camino para el tránsito exclusivo de viandantes y ciclistas, suprimiendo el tráfico rodado.

Fuentes vecinales destacaron ayer que esperan poder reunirse con representantes municipales, si bien los contactos aún son incipientes. Portavoces de los vecinos explicaron que «esa reunión aún no se ha fijado y no ha habido contacto alguno» de manera directa con Obras, si bien sí han entablado conversaciones con ellos formaciones como Ciudadanos y Foro. En el caso de los representantes de esta última «me comentaron que atenderían nuestra petición y que la habían puesto en conocimiento de la concejalía para convocar un reunión».

Precisamente, el portavoz y concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Siero, Sergio García, manifestaba recientemente el «descontento de su grupo con la respuesta del concejal de Obras ante la situación de las obras del túnel que une la localidad sierense de Paredes» con el centro comercial.

«Ante la información facilitada por los vecinos que dudan de la autorización del titular del túnel que es demarcación de carreteras, desde el grupo municipal de Ciudadanos trasladamos esta situación al concejal delegado del área para que nos informara de ello y su respuesta no sido del todo satisfactoria», destacó García. «Hemos solicitado que se sea sensible con la reclamación vecinal, que se facilite el tránsito de vehículos por ese camino y no se limite exclusivamente para bicicletas y peatones como era el plan inicial del proyecto del equipo de gobierno», argumentó el edil.

Desde la formación se recalcó que el paso representa un recorrido frecuentado por los vecinos para favorecer su conexión con Oviedo y que, en caso de cerrarse, ocasionaría un trastorno en el día a día, «ya que implicaría alargar sus rutas para cualquier desplazamiento», insistió García.

«Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos confiamos en que en la reunión que el concejal mantendrá próximamente con los propietarios de parcelas y viviendas de la zona afectada, se llegue a un acuerdo y se posibilite que al menos se permita el paso para ellos, que puede ser con un sistema limitado de paso. Es decir, al igual que en otros municipios que se utilizan mecanismos que hacen posible el tránsito sólo a personas autorizadas», concluyó.