Vecinos de Viella alertan del riesgo del túnel de la SI-2 Un vecino de Viella tiene que invadir la calzada para cruzar bajo el túnel. / SUSANA SAN MARTÍN Denuncian que los peatones tienen que invadir la calzada para pasar a Lugones y piden un paso para viandantes o prolongar el arcén MARCOS GUTIÉRREZ VIELLA. Jueves, 4 enero 2018, 01:29

Los vecinos de Viella consideran que hay un punto negro en cuanto a la seguridad vial especialmente problemático en su parroquia. Se trata del tramo de la carretera SI-2, desde la rotonda de la gasolinera de Naón y el Colegio Público de la parroquia de Viella. Los viandantes se ven obligados a invadir la calzada, circunstancia especialmente peligrosa de noche. Ven necesarias medidas para mejorar la seguridad en este tramo, tales como un semáforo que regule el paso de coches, un túnel para el paso de los peatones de un lado al otro o un arcén bajo la plataforma.

Antonio Camblor destacó que «cuando vienes caminando tienes que poner los pies en la calzada; era necesario regularlo de alguna manera». Diego Camblor, por su parte, apuntó que «en ciertas horas punta hay mucho tráfico». Pablo Crespo explicó que, en determinadas circunstancias, el riesgo para los viandantes aumenta de manera exponencial. «La seguridad para los que van andando es fatal, especialmente si es de noche», explicó al tiempo que consideró que «un semáforo» podría solucionar parte de estos problemas que se producen. José Luis Rodríguez recordó como «en su día se habló de construir un túnel» junto al paso de los coches bajo las vías del tren, «pero Obras Públicas no quiso y así quedó». «Llevo 36 años viviendo aquí y siempre estuvo así, no tocaron nada; tenían que hacer un túnel con paso para peatones», añadió. Constantino Hortal fue más allá en su aseveración. «Hasta que aquí no muera una persona atropellada por un coche no van a hacer nada», lamentó. Otra vecina de la parroquia de Viella, que tiene que pasar por debajo del túnel prácticamente todos los días, dijo que «se hace necesario un arcén».