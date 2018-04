Sindicatos y empresarios ven ventajas económicas Domingo, 22 abril 2018, 04:22

Para José Manuel Zapico, secretario general de CC OO, la oficialidad «dota de identidad a la clase trabajadora; es empoderarla para reivindicar sus derechos culturales». Maximina Fernández, de UGT, entiende que permitirá «al profesorado de asturiano opositar como con cualquier otra especialidad». Respaldando la oficialidad se localizaban varios empresarios asturianos, convencidos también de las bondades económicas. «Es un movimiento transversal en el que está gente como yo, que no soy de izquierdas», explicaba Carlos Suárez. Con contratos en medio mundo, defiende que «la lengua es una expresión más del arte, enriquece, y si no te gustan los impresionistas, no los ves». Inaciu Iglesias, empresario y militante de Foro, sostenía que «llevamos 30 años con este traje jurídico y político que se nos queda pequeño y nos impide tener futuro».