El Síndico Mayor defiende el modelo de contratación de personal en 2017 «Si yo hubiera cometido los desmanes que se atribuyen me sumaría a quienes piden mi dimisión y seguro que el Síndico Mayor presentaría la renuncia» Lunes, 19 marzo 2018, 13:24

El Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Avelino Viejo, ha defendido hoy el método de contratación empleado por la institución en 2017 y ha señalado que si los "desmanes" de los que se le acusa son ciertos, habría presentado su renuncia.

Así lo ha asegurado en la comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General preguntado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula 25 de los 39 puestos de trabajo con los que cuenta el organismo al entender que no se justificó el uso del concurso específico y que censura que el nombramiento del director de fiscalización se realizara mediante libre designación.

"Si yo hubiera cometido los desmanes que se atribuyen me sumaría a quienes piden mi dimisión y seguro que el Síndico Mayor presentaría la renuncia", ha afirmado Viejo, quien ha considerado que la sentencia se fundamenta sobre "supuestos no ciertos" como el hecho de haya 25 personas trabajando en la Sindicatura de Cuentas o que la Sindicatura contrata, ya que no lo hace sino que los funcionarios tras un proceso ingresan en la institución.

Viejo ha señalado que la sentencia indica que la forma de provisión de los puestos de trabajo en 2017 debía ser el concurso genérico y no el específico, que es el que se empleó; pero ha argumentado que el consejo de la Sindicatura "por unanimidad y a la vista de las circunstancias, entendió que en el caso concreto de los puestos de trabajo el concurso específico aportaba más elementos de juicio que el ordinario".

A su juicio, el crédito o descrédito de la institución por esta sentencia "habrá que verlo en función de las decisiones que se han tomado y el alcance de las medidas" y la veracidad de las noticias.