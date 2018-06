«La situación de los emigrantes que vuelven de Venezuela no se va a resolver»

Pilar Burgo, presidenta de la Asociación de Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias, es pesimista. La situación de los que retornaron de Venezuela y a los que aquel gobierno dejó de pagar la pensión a finales de 2015 «no se va a resolver». Dice que Nicolás Maduro no tiene intención de hacerlo -«no piensa en sus ciudadanos»-y tampoco cree que el Gobierno español vaya a ponerle remedio. España y Venezuela tienen un convenio de prestaciones vigente desde los años noventa por el que las partes se comprometen a transferir la pensión en el país donde residan los beneficiarios. Sin embargo, Venezuela no ha notificado oficialmente este impago, lo que impide a los pensionistas recibir ayudas del Gobierno español. En este escenario, Asturias es «la excepción». «Es la única comunidad autónoma que tiene protocolizadas las ayudas» a los emigrantes retornados. De esta forma, «con un justificante del banco de que no están cobrando la pensión y una carta certificada con acuse de recibo al consulado de Venezuela reclamándola, el Principado les concede el salario social básico».

Además, el año pasado, el 63% de las 57 ayudas concedidas a emigrantes retornados y a descendientes que fijaron su residencia en el Principado fueron a personas procedentes de ese país. La partida -97.500 euros- se incrementó un 35% respecto a 2016 para dar respuesta precisamente a la situación social y económica de Venezuela. «La emigración de escape que hace diez años venía de Argentina o en el pasado, de Cuba, es la que ahora viene de Venezuela», constata Burgo. La asociación que preside desde hace doce años se nutre de esas nuevas incorporaciones y las procedentes de la que denomina «emigración silenciosa», los retornados principalmente de países europeos «que volvemos con nuestra pensión». En estos momentos son ya 3.600 los que integran esta gran familia que va creciendo a un ritmo de unas doscientas personas al año. De ahí que confíe en alcanzar el veinte aniversario de la asociación con la cifra redonda de 4.000 socios.

Cerca de 600 se acercaron ayer al Tendayu del Museo del Pueblo de Asturias, en Gijón, para celebrar el día del socio, una jornada de convivencia y de reencuentros en la que se repartieron cientos de bollos preñaos y, como en cualquier fiesta asturiana que se precie, no faltó la sidra.