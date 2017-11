«La solución a la violencia de género no pasa por amenazar a la víctima para que declare» Julio Martínez Zahonero, en su despacho. / MARIETA Julio Martínez Zahonero, Juez de Instrucción en Avilés: «Es muy preocupante lo que pasa con las jóvenes. Creen bonito que él las controle y tenga celos, así que les dan sus claves de acceso a las redes sociales» CHELO TUYA AVILÉS. Lunes, 27 noviembre 2017, 02:28

Está siempre en guardia contra la violencia de género. Porque es un convencido de la igualdad y porque, también, es el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Avilés. Uno mixto que lleva, además de la carga de trabajo de los demás, la guardia para los casos de agresiones sexistas. Julio Martínez Zahonero (Grado, 1973) está preocupado por lo que ve en su sala. Cada vez víctimas más jóvenes. La errónea idea de que es bonito que él sea un novio controlador aún no ha sido desterrada.

-¿Necesita Avilés un juzgado especial como Oviedo y Gijón?

-Avilés está muy por debajo de los números de Gijón y Oviedo. Parece que no dan las estadísticas para que tenga un juzgado especial, pero también es cierto que los juzgados de violencia como este, mixtos, que llevan, además, el resto de asuntos, tienen mucha carga de trabajo.

-45 mujeres asesinadas por sus parejas. Ocho menores, por sus propios padres o las parejas de sus madres. ¿Qué seguimos haciendo mal?

-Ni idea. Es una plaga. No sé exactamente dónde está el problema, lo que sí sé es que solo con la represión penal no vamos a acabar con él. La sanción penal tiene que estar, lógicamente, pero si pensamos que solo así se soluciona...

-¿Cómo se hace?

-Hay que ver las causas y orígenes. El tema educativo y social es mucho más importante. La gente no llega a la agresión física de un día para otro. Nadie se levanta por la mañana y dice 'voy a pegar'. Antes hay todo un proceso previo, conductas reprochables, pero fuera del castigo penal.

-¿Es muy difícil para la víctima probar que está siendo agredida?

-Todo depende del tipo de delito. Si es una agresión física suele haber alrededor toda una serie de elementos, como un parte médico, pero cuando es violencia psicológica es mucho más complicada la prueba.

Cambios del Pacto de Estado

-Usted siempre ha negado que existan denuncias falsas.

-El tema de las denuncias falsas es un debate estéril. No sé cuál es la conclusión que se quiere sacar de que haya o no denuncias falsas en violencia de género. ¿Quieren que se dejen de castigar estas conductas? Hay denuncias falsas de hurtos, ¿retiramos el delito de hurto del Código Penal por ello?

-El Pacto de Estado ¿supondrá cambios para ustedes los jueces?

-Sí, claro. Se van, posiblemente, a incrementar las conductas que se engloban penalmente dentro de violencia de género.

-¿Por ejemplo?

-La agresión a mujeres que no están unidas por vínculo de matrimonio o pareja. Agredir a una prostituta que, hasta ahora, no se conceptuaba como violencia de género a efectos penales. Eso va a aumentar la carga de trabajo.

-También incluye la eliminación de la dispensa a declarar.

-Los que no tienen dispensa están obligados a declarar. Y hay una sanción a la no declaración. A mí no me parece que la solución para una mujer que no declara sea amenazarla con una multa y, si persiste, volver a amenazarla con procesarla. Eso es a lo que llevaría quitar la dispensa. Si ella dice 'no declaro', le tengo que recordar que si no lo hace le metemos una multa. Si persiste, será juzgada. ¿Es esa la solución? Yo creo que no. Me parece un disparate. Primero hay que analizar por qué no declara y combatir el origen del problema. Me parece un disparate.

-¿Y retirar la custodia a los condenados por maltrato?

-Depende. Condenado por maltrato, bien, pero ¿qué tipo de condena? ¿Por qué delito? Un hecho puntual de un día, un insulto por ejemplo, es delito. Se le condena. ¿Dejas a un menor sin su padre por un hecho puntual de un día?

-Se critica que Asturias no tenga la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI).

-No la tenemos, cierto, pero también es complicado pensar cómo puede funcionar una unidad de valoración forense en la resolución, por ejemplo, de una orden de protección, que tiene que hacerse en un tiempo muy limitado. Un examen forense de una víctima que venga por un maltrato psicológico va a ser muy difícil que se pueda hacer en una mañana, que es en lo que tengo que resolver la orden de protección. No puedo tardar un mes.

-¿Qué plazo tiene?

-72 horas. Una vez que está a disposición judicial hay que resolver sobre su situación y la orden de protección. ¿En ese plazo se puede hacer un examen psicológico en profundidad a la víctima? Me parece complicado. Requiere más tiempo y recursos.

Crimen de La Duquesita

-¿Hay algo que pueda hacer la Justicia para que la víctima no crea que choca contra una pared?

-A ver... Es que la Justicia tiene sus limitaciones. El juez tiene que ser juez, incluso el de instrucción, no tiene por qué favorecer a ninguna de las partes. El ámbito judicial siempre es desagradable para la víctima. Hay que procurar que esté lo más cómoda posible.

-¿Aquí lo está?

-Bueno, aquí en Avilés no se cruzan denunciante y denunciado. Tenemos una sala, pero hay juzgados en los que la propia configuración física hace imposible eso.

-Si fuera usted una mujer víctima de violencia de género, con lo que sabe cómo juez, ¿qué haría?

-Lo primero, buscar ayuda.

-¿Iría a denunciar ya acompañado de un abogado?

-Sí, pediría ayuda.

-¿Algún caso le ha sorprendido?

-El crimen del pastelero (en relación al propietario de La Duquesita, acusado de matar a su mujer a golpes). No había antecedentes ni denuncia y, de repente, la mata. Hay una elemento de imprevisibilidad absoluto. ¿Cómo vas a saber que iba a matar a su mujer?

-¿Ha cambiado la violencia?

-Hay cada vez más casos de jóvenes. Es preocupante lo que pasa con ellas, creen bonito que él las controle y tenga celos. Les dan sus claves de acceso a las redes sociales. No hay conciencia de que están siendo controladas. Siguen con la idea romántica de que es bonito eso del control.

-¿Hay víctimas menores?

-Como víctimas de adultos. Ya digo que hay que educar en igualdad. Mientras sigan creyendo romántico el control, no haremos nada.