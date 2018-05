«Si sospecha que tiene un infarto, llame al 112 y no a un taxi para ir al hospital» Los cardiólogos Jesús María de la Hera y José Miguel Vegas flanquean al consejero de Sanidad, Francisco del Busto. / HUGO ÁLVAREZ El Principado y la Sociedad Asturiana de Cardiología difunden tres guías sobre insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria y dieta cardiosaludable AIDA COLLADO OVIEDO. Sábado, 5 mayo 2018, 04:34

Un hombre pasea por la calle, se marea y se desvanece. No, el modo adecuado de actuar no es meterle bajo la lengua la cafinitrina del vecino. «Lo más probable es que sea una bajada de tensión y ese tipo de medicación la baja aún más», explica el presidente de la Sociedad Asturiana de Cardiología, Jesús María de la Hera. Otra máxima: «Ante la sospecha de estar sufriendo un infarto no hay que coger un taxi al centro de salud». Y mucho menos ir en su propio coche o dando un paseo. Lo que aconsejan los médicos es llamar al 112 sin dilación. Para poner coto a este tipo de reacciones, el Principado y la Sociedad Asturiana de Cardiología, junto a otras seis sociedades científicas, han elaborado tres guías que difundirán entre los pacientes sobre la insuficiencia cardiaca, la enfermedad coronaria y la dieta cardiosaludable.

No se trata, ni mucho menos, de un tema menor. Tal y como recordó el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, las patologías cardiovasculares fueron la primera causa de muerte en Asturias en 2016, con un 32% de los fallecimientos, por delante del 28% atribuible a tumores y el 11% de las enfermedades respiratorias. De la Hera, Del Busto y el también cardiólogo José Miguel Vegas coincidieron en destacar la importancia de elaborar un documento consensuado entre las diferentes sociedades científicas, con el objetivo de involucrar al paciente en su autocuidado. Las recomendaciones que aparecen en las guías explican cómo controlar la enfermedad coronaria, dan recomendaciones a quienes sufren insuficiencia cardiaca y, además, ponen las bases de una dieta cardiosaludable para todos. Son consejos valiosos. Decir adiós al tabaco, al alcohol y a las grasas no saludables, controlar el peso y hacer ejercicio podría evitar el 80% de este tipo de enfermedades. Y hasta un 40% de los cánceres.