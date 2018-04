FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS Fade pilota el relevo empresarial en Gijón Nuria Canel, responsable del programa de relevo empresarial de FADE / PABLO LORENZANA Unos 20.000 empresarios asturianos tienen 55 o más años de edad y, por lo tanto, en la próxima década deberán afrontar un proceso de relevo en sus negocios EL COMERCIO Gijón Viernes, 13 abril 2018, 12:51

Son las estadísticas que maneja la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), que ha puesto en marcha un Programa Relevo Empresarial en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón. Se trata de crear un punto de encuentro entre empresas viables, que se verán abocadas al cierre si no disponen de relevo, y personas con vocación emprendedora interesadas en coger el testigo de estos negocios. Su objetivo inmediato es que no cierren diez empresas en el municipio gijonés. «Nuestra misión es que ese 'know how' y esa riqueza que han creado los empresarios no se pierda», afirma Nuria Canel, responsable de la iniciativa de la patronal asturiana.

Pero, la necesidad de vender una compañía no tiene por qué tener su origen en la jubilación de sus dueños, sino que puede responder a otras causas, como que el empresario quiera desprenderse de este negocio para poner en marcha otro o que necesite financiación para ampliarlo.

En cualquier caso el mecanismo es sencillo; Fade se encarga de poner en contacto a los empresarios con emprendedores interesados, y ambas partes ganan: el vendedor deja su empresa en marcha y cobra por el traspaso, mientras que el comprador se ahorra los trámites, gastos y riesgos que implica comenzar desde cero. Se trata de una forma de emprender o de fomentar el crecimiento empresarial, a través de la adquisición de una empresa que ya está en funcionamiento. Además, el programa acompaña y asesora a compradores y vendedores para llevar a buen término las gestiones de cesión de los negocios, intermediando y moderando sus procesos de negociación. Para ello, Fade cuenta con la colaboración de Llana Consultores y la financiación del Ayuntamiento de Gijón, a través de Gijón Impulsa.

Además, gracias a la colaboración de Fade con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Dgipyme), el programa cuenta con el soporte de una plataforma web de su propiedad, que representa un mercado público y transparente, en el que se introduce un perfil ciego de cada una de las empresas que se desean transmitir, por lo que facilita el contacto entre compradores y vendedores e incrementa notablemente las posibilidades de éxito.

Por último, y como complemento a esta labor, Fade organiza a lo largo del programa diversos talleres formativos, dirigidos a quienes quieran iniciar un proceso de transmisión de empresas, en los que se les facilitarán los conocimientos y habilidades claves para abordarlo con mayores recursos y garantías. También se organizarán dos encuentros de 'networking' que potenciarán la captación de perfiles de oferta y demanda interesados en participar en el proyecto y favorecerán el encuentro entre ambos: los empresarios con negocios en situación de transmisión y las personas u organizaciones que puedan estar interesadas en tomar las riendas de estos.

Los empresarios y emprendedores interesados en esta iniciativa pueden inscribirse hasta el 31 de mayo en el portal de Fade (web.fade.es), en Programa de Relevo Empresarial-Gijón.

LOS OBJETIVOS

• Evitar el cese de empresas viables por carecer de sucesores y consolidar así, el tejido empresarial del municipio de Gijón.

• Estimular el espíritu empresarial y diversificar las opciones de autoempleo.

• Favorecer la reactivación y el crecimiento de los negocios con nueva savia, aprovechando la buena practica empresarial y experiencia en la gestión de los cedentes.

• Facilitar y agilizar la transmisión entre el nuevo emprendedor/a y el empresario/a que cese su empresa o negocio, evitando los obstáculos y facilitando los trámites de creación de nuevas empresas.