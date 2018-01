CAJA RURAL DE ASTURIAS «Lo positivo de la crisis es que obligó a todos a repensarnos» Rafael González Dtor. Empresas de Caja Rural de Asturias SUSANA BAQUEDANO Miércoles, 31 enero 2018, 17:19

Rafael González Menéndez (Avilés, 1970) inició su andadura profesional en Caja Rural de Asturias en 1996, y tras una trayectoria que le ha llevado por oficinas de Castropol, Luarca y Oviedo, ha sido nombrado director de Empresas de la entidad financiera, patrocinadora fiel al programa STARTinnova desde su puesta en marcha hace cinco años.

–¿Por qué creen que Asturias necesita emprendedores?

–Los emprendedores contribuyen a la riqueza de la sociedad y al dinamismo de su economía. Aportan nuevas ideas, ilusión, entusiasmo, decisión, iniciativa, impulso... El emprendedor genera puestos de trabajo y nos aporta futuro. Cuantos más emprendedores, más vital, vigorosa y competitiva será nuestra economía. En Caja Rural somos muy conscientes de que tenemos que escucharlos y apoyarlos.

–¿Cuáles son, a su juicio, las cualidades que debería tener un emprendedor?

–Debe de ser especialmente una persona equilibrada. El equilibrio consiste en saber ponderar el necesario entusiasmo, creencia en sus proyectos, perseverancia, iniciativa, liderazgo, más entusiasmo, ilusión, tesón, visión, con reflexión, autocrítica (aprender de los errores) y capacidad de análisis. El empresario perfecto, podríamos decir.

–¿Qué objetivos se marca como director de Empresas de Caja Rural de Asturias?

–Nuestro principal objetivo es crecer con raíces en los diversos sectores de actividad empresarial asturianos. ¿Con raíces? Sí, el empresario busca una entidad cercana, que le escuche, le entienda y le ofrezca respuestas válidas ajustadas a sus necesidades, siempre de una manera estable y duradera. Y eso es lo que pretendemos ofrecerle. Nuestras señas de identidad han sido la cercanía, la calidad en el servicio, la estabilidad, la fiabilidad y las relaciones a largo plazo. Esos valores están en nuestro ADN y son naturales a nuestra propia esencia, somos Caja, cooperativa de crédito y asturianos, y los mantenemos como los ingredientes del crecimiento que esperamos.

–¿Se percibe una mejoría económica en Asturias tras la crisis?

–Sí, ha habido una clara mejoría. En los momentos más duros de la crisis se multiplicaron los concursos de acreedores y los cierres de empresas. Me tocó en primera línea y fue una situación muy difícil, dura, ingrata. Me quedó una moraleja de todo aquello: era necesario aprender de los errores. Ahora la situación es diferente. No hay la alegría de los momentos previos a la crisis, pero los indicadores económicos son favorables. La parte positiva de la crisis es que nos obligó a todos a repensarnos y, gracias a ello, muchas empresas asturianas son ahora mucho más competitivas. Se aprecia claramente que hemos perdido miedos, como el de abrirnos al comercio exterior. Sinceramente, miro al futuro con optimismo y el optimismo, asentado en bases realistas, genera inercias muy positivas.

–¿Existen buenas ideas y proyectos para los que les piden financiación?

– Sí, por supuesto. Ahora los proyectos están más estudiados, más elaborados. El papel lo soporta todo, pero tanto las grandes empresas como los pequeños emprendedores le dan importancia al estudio fundamentado de la viabilidad de sus proyectos. También existen buenas ideas, propuestas muy válidas que buscan competir desde la diferenciación, desde la innovación. Si el proyecto goza de solvencia y coherencia, Caja Rural será el mejor socio financiero.

–¿En qué otros proyectos relacionados con la innovación y el emprendimiento participan?

–Participamos en la financiación de la Cátedra de Emprendimiento. Otro proyecto es nuestra Aula Financiera, que facilita a la empresa una herramienta formativa y de asesoramiento de expertos en materias como el uso eficaz de las tecnologías de la información. Además contamos con el privilegio de contar con socios que contribuyen en la aportación de soluciones en las distintas fases de los proyectos empresariales.