Suatea cifra el seguimiento de la huelga de interinos en un 30% y la consejería lo rebaja al 4,5% La consejería, que indica que solo 173 docentes siguen en el paro, cree que la movilización está «injustificada», mientras que el sindicato sostiene que «hay recursos para estabilizar a los docentes eventuales» ENRIQUE CARBALLEIRA / ELENA RODRÍGUEZ Martes, 24 abril 2018, 12:42

Suatea, el sindicato educativo que ha llamado hoy a la huelga a 3.000 docentes interinos, cifra en alrededor de un 30% el seguimiento de la movilización, aunque sostiene que aún es pronto para tener datos exactos, ya que un elevado número de interinos está a media jornada y falta por saber si respaldarán o no el paro a última hora de la mañana, y en centros como los de FP hay docentes eventuales que asisten por la tarde. En cualquier caso, aprecia un respaldo «desigual», más bajo en centros de Primaria (especialidades que este año no concurren a las oposiciones) y más alto en Secundaria, cuyos docentes están llamados al proceso selectivo.

A falta de datos sobre Oviedo, que se están recabando, el sindicato ha comprobado que hay un mayor seguimiento en ciudades como Gijón y Avilés, pese a que en las alas es donde hay mayor concentración de interinos. «No es el impacto que nos hubiese gustado tener. Hay docentes que piensan que ya nada se puede hacer para lo que queda de curso, pero en lo que queremos insistir es en que esta huelga es para sumar fuerzas para el curso próximo y haya un plan de estabilización de sus puestos de trabajo», apunta Suatea.

La central advierte de que la «masiva convocatoria de oposiciones dejará a cientos de docentes en la calle», ya que, «por experiencia sabemos que aprueban las oposiciones el mismo número de personas que plazas hay, sin que un alto número de ellos puedan demostrar su experiencia y méritos en la fase de concurso». Por eso, ve «contradictorio» que, «por un lado se vayan a crear puestos de trabajo y por otro, una gran bolsa de desempleados, creándose así un ERE».

En este sentido, advierte de que no es que rechacen las oposiciones, pero «lo que no puede ser es que si no aprueban, cientos de interinos, con años de dedicación al sistema, se queden en la calle. Hay recursos y resortes para estabilizar a este colectivo dentro de la legalidad». De ahí que plantee la reducción de la jornada lectiva de 20 a 18 horas en Secundaria y de 25 a 23 en Primaria, la reducción horaria a mayores de 55 y un nuevo acuerdo de interinidad, «en el que no haya despidos, no se rebaremen las listas y ni haya rotación en el empleo».

«Es una contradicción palmaria», dice Genaro Alonso

Por su parte, la Consejería de Educación rebajó sustancialmente el dato de seguimiento de la huelga. Según su titular, Genaro Alonso, «a las diez de la mañana solo había 173 huelguistas, lo que implica el 4,5% de la plantilla» de interinos y «confirma la previsión que tenía ayer de que no iba a tener un alto seguimiento». Alonso (que visita hoy el IES de Infiesto por su 50 aniversario) volvió a señalar que, «aun respetando la convocatoria, no la entiendo. Me parece una contradicción palmaria que, por un lado, se pidan oposiciones para rebajar la interinidad al 8% y luego no se rechace el proceso selectivo». Llegado a este punto, insistió en que «no hay otro camino establecido y los interinos concurren con una alta ventaja con respecto a aquellos que no tienen experiencia. Pero lo que tenemos que hacer es buscar un equilibrio entre los que están trabajando y los nuevos egresados, que también tienen derecho a acceder a la función pública».

Por ello, ve «impropia» la movilización. «No la veo justificada y desde luego me parece desproporcionado e inadecuado utilizar el término de ERE. ¿De qué ERE hablamos? Nosotros no queremos despedir a nadie. Nosotros convertimos plazas de interinos en estables bajo los principios de igualdad, capacidad y mérito».