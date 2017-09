Suatea defiende que haya oposiciones docentes los próximos cinco años Emma Rodríguez, portavoz de Suatea «Sufrimos recortes, se nos amplió el horario y faltan profesores al iniciarse el curso. ¿Parará la asfixia al profesorado?», pregunta su portavoz en Canal 10 E. RODRÍGUEZ GIJÓN. Sábado, 16 septiembre 2017, 06:21

Suatea defiende que las oposiciones docentes se realicen a lo largo de cinco cursos, tal y como han acordado las organizaciones sindicales con el Ministerio de Educación. Así lo indicó la portavoz del sindicato, Emma Rodríguez, en el programa 'La Lupa', de Canal 10. La central es partidaria de que haya dos convocatorias de Primaria, otras dos de Secundaria y FP, y una última para completar lo que falte por salir en todos los cuerpos docentes. No parece ser ésa la intención de la consejería asturiana, que habla en principio de dos convocatorias: Secundaria y FP, en 2018; Primaria, en 2019 y, posiblemente, los tres cuerpos en 2020. «Pedimos al consejero que tenga en cuenta el criterio del ministerio», señaló Rodríguez, quien apuntó que el departamento de Genaro Alonso «no debería hacer un uso político de estas convocatorias (en 2019 tocan elecciones), sino pensar en qué es lo mejor para el profesorado».

En todo caso, subrayó «la importancia de que Asturias se coordine con otras comunidades» y conocer cuánto antes las especialidades y los temarios, cuestión esta última que recae en el ministerio. Sobre el sistema de acceso, recordó que «en Asturias la antigüedad máxima que se tiene en cuenta son cinco años y, en un sistema tan viciado, en el que se recurre a miles de interinos, prácticamente todos ya la tienen. Y, en cuanto al resto de puntos (cursos, formación académica, certificado B2, máster, doctorado...) no hay diferencias entre interinos y los que no lo son. Es más, en principio, las personas que aún no trabajan en el sistema educativo tienen más posibilidades de completar esa puntuación». Desde su punto de vista, «el actual sistema perjudica a los que más años llevan trabajando» y pidió que «no se despilfarre ese capital profesional y haya un equilibrio real».

Sobre la falta de docentes al inicio del curso, señaló que «no es normal ni habitual en contra de lo que señala el consejero» y apuntó que «no se me ocurre ninguna otra explicación que sea para ahorrar sueldos. Hemos sufrido recortes desde antes de 2012, se nos amplió el horario lectivo y ahora esto. Me pregunto hasta cuándo va a durar esta asfixia al profesorado.

Sobre los deberes, sí ve necesaria una coordinación docente, aunque apuntó que «hay serias dificultades, porque se dan clases a todas horas y apenas tenemos tiempo de interrelacionarnos. Deberían facilitarnos tiempos para ello».