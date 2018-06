Suatea lleva a los tribunales a Educación por «abusar de la temporalidad» de los interinos Opositores en la prueba celebrada el sábado en Gijón. / AURELIO FLÓREZ Reclaman más estabilidad para estos docentes y proponen que se les asegure la contratación a quienes sumen, al menos, tres años trabajando LAURA CASTRO GIJÓN. Lunes, 25 junio 2018, 03:15

El sindicato Suatea llevará a los tribunales a la Consejería de Educación por «abusar de la temporalidad» de los interinos. Aseguran que son muchos los docentes que llevan años ocupando las mismas plazas y, por tanto, no se trata de una vacante eventual sino estructural que debería cubrirse con personal definitivo. «Nos basamos en todas las sentencias europeas que califican de fraudulentos este tipo de contratos enlazados», detalló Emma Rodríguez, portavoz del sindicato. Señaló, además, que todos estos docentes están «desprotegidos», pues a pesar de llevar varios años trabajando tienen que acudir a las oposiciones de su especialidad cada vez que se convoquen si no quieren quedarse fuera de las listas de interinidad. Y aunque se examinen, insiste, no hay garantías, pues «cualquiera con menos experiencia laboral puede adelantarles».

Con esta incertidumbre se presentó el sábado Daniel Caso a las pruebas en Formación Profesional en la especialidad de Electricidad. «Llevo años repitiendo plaza en los mismos sitios. Estuve tres años en el mismo centro de Mieres empatando un contrato con otro y la experiencia se repitió en más sitios, donde llegaba a estar un par de cursos seguidos», aseguró Caso, quien lleva trabajando como interino desde 2011. Criticó, asimismo, el modelo de convocatoria de las oposiciones, pues hay especialidades como la suya en la que pasan varios años sin pruebas. «Si me pudiera presentar cada dos años, sería diferente», consideró.

Desde Suatea aseguran que este tipo de casos se dan con demasiada frecuencia. Por eso, ya presentaron en el registro una demanda contenciosa-administrativa que llevarán hasta los tribunales para forzar a la Consejería de Educación a desarrollar un plan de estabilidad con los interinos. «Consideramos que las personas que hayan estado, al menos, tres años trabajando, deberían tener asegurada la contratación. No es que pidamos que se conviertan en funcionarios de carrera, porque eso ya existe», explicó la portavoz de Suatea.

«Es un imposible»

El sindicato ANPE, por su parte, calificó de «imposible» el objetivo que persigue Suatea con esta demanda. Así lo aseguró su presidente, Gumersindo Rodríguez, quien recordó que en mayo de este año el Tribunal Supremo desestimó que los funcionarios interinos pudieran tener condición de indefinidos por llevar varios años de contrato. «No se puede engañar al personal docente: a nadie le harán fijo en la función docente por tener experiencia laboral», incidió Rodríguez, quien añadió que, además, «el 90% de las plazas que salen son cubiertas por este tipo de interinos», pues ahora la parte de concurso tiene más peso (pasó de ser el 40% de la nota, cuando antes era el 33).

La responsable de Educación en UGT, Maxi Fernández, dijo que «la estabilidad de los interinos debe conseguirse de la manera adecuada». Recordó, en este sentido, que su sindicato alcanzó ya en marzo del pasado año un acuerdo para disminuir la tasa de interinidad del 30 al 8%. Sin embargo, «el ministerio convocó un número muy reducido de plazas para estas oposiciones de Secundaria y FP» en comparación con el número de interinos que trabajaron este año, aproximadamente 3.500. «No nos cuadraban las cifras y por eso decidimos no apoyar las pruebas», añadió Fernández.