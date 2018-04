La supervivencia al cáncer de pulmón aumenta con los tratamientos combinados

Combinar inmunoterapia y quimioterapia reporta un beneficio en materia de supervivencia para los pacientes con cáncer de pulmón. A esta conclusión han llegado doce hospitales españoles, entre ellos el HUCA, tras participar en el primer ensayo clínico que ha demostrado los beneficios, en materia de supervivencia global y libre de progresión, de combinar tratamiento de inmunoterapia y quimioterapia. La investigación se centró en enfermos con cáncer de pulmón no microcítico (el de células no pequeñas) y que es el tipo de tumor pulmonar más común entre la población.

El ensayo se presentará en el Congreso de la Asociación Americana para Investigación sobre Cáncer (AACR según sus siglas en inglés) que se celebrará en Chicago, según informó MSD en nota de prensa. Además, se publicará en la prestigiosa revista médica 'The New England Journal of Medicine' (NEJM).

Un 20% de los 614 pacientes de este ensayo internacional son españoles, lo que supuso una gran oportunidad de acceso a la innovación en una patología de mal pronóstico como el cáncer de pulmón. Además, cinco investigadores españoles figuran como firmantes del mismo: por parte de Asturias participó el jefe de Oncología Médica del HUCA, Emilio Esteban. El resto son médicos de Canarias, Barcelona y Madrid.

El trabajo, denominado 'KEYNOTE-189', es un estudio en fase 3 que investiga la combinación de pembrolizumab, el fármaco inmunoterápico de MSD, junto con una combinación de quimioterapia (pemetrexed y cisplatino o carboplatino), en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico no escamoso avanzado o metastásico que nunca antes habían recibido tratamiento para su enfermedad, lo que se conoce como primera línea.

Según los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, en España se diagnosticaron 28.645 nuevos casos de cáncer de pulmón en 2017, lo que lo convierte en el tercer tipo de cáncer más frecuente, por detrás de los tumores colorrectales y próstata. El mal pronóstico de la enfermedad hace que sea el primero en número de fallecimientos, con 22.187 muertes en 2017. En Asturias, el cáncer de pulmón dejó en 2016 un total de 748 fallecimientos, de los que 569 correspondieron a hombres y 179 a mujeres. Precisamente, este tipo de tumor creció de forma notable entre las asturianas, siendo ya el cáncer con más muerte entre las mujeres del Principado, por encima, incluso, del de mama.

Mejorar la calidad

Por otra parte, el HUCA participa en un programa para mejorar la calidad de la asistencia oncológica y comprobar si la atención a los pacientes con cáncer cumple los criterios internacionales que establece la Sociedad Americana de Oncología Clínica. El objetivo es identificar las áreas de mejora y la evaluación externa y acreditación internacional por dicha sociedad que incluye el análisis de la planificación de tratamientos, la capacitación y educación del personal, el consentimiento y la información que se da a los usuarios, la administración segura de quimioterapia y el seguimiento y evaluación de los enfermos, entre otros.