López Ares: «También se agrede a una mujer cuando se le dice que no se resistió a una agresión sexual» Susana López Ares. / EFE La diputada del PP defiende cambios legislativos para que las mujeres «estén más protegidas» EUROPA PRESS Viernes, 27 abril 2018, 16:58

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, la asturiana Susana López Ares, ha subrayado este viernes, al hilo de la polémica sentencia que condena a los miembros de 'La Manada' por abuso, pero no por agresión sexual, que decirle a una mujer que no opuso resistencia a una agresión sexual ya es una agresión a su persona. «A una mujer se la viola cuando sufre una agresión sexual y también se le agrede cuando se le dice que no ha mostrado resistencia a esa agresión sexual», ha recalcado en una rueda de prensa en el Congreso en la que puntualizado que hacía esas declaraciones en su condición de mujer.

Además, la portavoz adjunta de los populares ha mostrado, ya sí en nombre de su formación, su alegría por la decisión de la Fiscalía de recurrir la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra.

El Ministerio Público pidió para los cinco acusados penas de 22 años de cárcel por sendos delitos de agresión sexual, pero el tribunal ha considerado que cometieron un delito de abuso sexual con agravantes y les ha castigado con nueve años de cárcel.

López Ares ha mostrado su respeto por todas las decisiones judiciales, pero ha insistido en que la sentencia debía ser objeto de recurso y ha recordado que el Gobierno ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo «cambios legislativos» para que las mujeres puedan estar «más protegidas» ante este tipo de delitos.