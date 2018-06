El 71% de los universitarios asturianos tiene trabajo, la quinta peor tasa del país Un tercio continúa en el paro un año después de acabar sus estudios y uno de cada cuatro ocupa un empleo para el que no se requiere su cualificación ELENA RODRÍGUEZ y LAURA MAYORDOMO Gijón Sábado, 2 junio 2018, 01:46

El grado de inserción laboral de los universitarios asturianos, una vez concluida su formación académica, es de los más bajos del país. Pese a que el 71% de los egresados de la Universidad de Oviedo está trabajando, esta tasa es la quinta más baja en el escenario nacional, en el que la media se sitúa en el 75,6%. Así queda de manifiesto en la investigación 'Itinerarios de inserción laboral y factores determinantes de la empleabilidad: formación universitaria versus entorno', elaborada por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y en la que se analiza qué universidades contribuyen en mayor medida a la empleabilidad de sus estudiantes. Fueron 63 las instituciones académicas evaluadas y la de Oviedo no sale muy bien parada en la comparación.

Tomando como punto de partida la Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios del INE relativa a 2016, se comprueba que la tasa de paro entre los recién titulados es casi cuatro puntos superior en el Principado que en el conjunto del país. Y que, un año después de haber concluido sus estudios, un tercio de los egresados aún no ha encontrado un empleo.

No es mucho mejor la situación para el 26,3% de los graduados que, en Asturias, ocupa un puesto de trabajo para el que no necesitaría haber cursado estudios superiores. En el conjunto de España ese porcentaje de empleados en puestos que no requieren tal cualificación se sitúa en el 22,4%.

Datos por comunidades Comunidad Tasa de empleo Tasa de paro Búsqueda mayor a 12 meses Jornada a tiempo completo Ocupaciones altamente cualificadas Andalucía 67,5 26,1 30,5 73 74 Aragón 80,9 12,8 23,6 76,1 75,8 Asturias 70,8 21,9 30,9 77,2 73,7 Baleares 81,1 12,6 18,9 76,6 73,9 Canarias 66,9 23,6 30,7 72,7 66,6 Cantabria 73,8 21,2 28,4 76,9 75,6 Castilla y León 73,4 20,2 28,5 72,1 77,3 Castilla-La Mancha 70,2 24 28,5 72,1 77,3 Cataluña 82,8 11 13,3 75,6 79,7 C. Valenciana 73,3 20,2 25,4 75,1 74,6 Extremadura 69,1 25,2 32,5 76,3 70,5 Galicia 72,5 21,4 32,9 78,3 76,2 Madrid 80,7 13,6 17,4 81,1 83,6 Murcia 72,3 20 23,9 75,1 73,3 Navarra 78,4 14,4 19,6 80,8 84,7 País Vasco 78,5 16 23,9 75,3 79,8 La Rioja 80,4 11,5 19,4 68,3 41,7 ESPAÑA 75,6 18 23 76,5 77,6

Además, en el Principado, solo el 38% de los universitarios pertenece al grupo de asalariados con mayores ingresos laborales de España. Por comparar, en la comunidad de Madrid ese porcentaje se eleva al 51,3% y eso pese a que los encuestados se encontraban al principio de su carrera profesional.

La inserción laboral de los universitarios, dicen los autores del estudio, depende de varios factores. La variable que más influye en la probabilidad de tener empleo es la de los estudios cursados. Supera el 80% en las carreras de la rama de Ciencias de la Salud y en las ingenierías mientras que en Artes y Humanidades, la media se sitúa en el 64%. En cuanto al género, «no es especialmente importante para tener empleo, pero sí tiene que ver con la rapidez para encontrarlo y el salario más elevado, que favorece a los varones», afirma Lorenzo Serrano, investigador de Ivie y coautor del informe.

Hay además otros factores que influyen, éstos relacionados con la formación recibida, como la titulación, los idiomas, las habilidades en tecnologías (TIC) o las prácticas realizadas. Y, en ese sentido, el esfuerzo de cada universidad para impulsar a sus estudiantes en el mercado laboral resulta «determinante», sostienen. Hasta el punto de que la diferencia entre unas y otras puede llegar a los 26,7 puntos porcentuales. El informe señala diez estrategias y actuaciones de las universidades para promover la empleabilidad, como «servicio de orientación», «sensibilización», «información», «prácticum» y «orientación». La conclusión a la que llega es que las que «sobresalen en docencia e investigación» son las que más atención prestan a la empleabilidad.

Responsabilidad

En una visión de conjunto, solo 40 universidades aprueban en esta tarea, al obtener más de 50 puntos de los 100 posibles con que fueron evaluadas por los autores del estudio. Entre esas cuarenta no está la Universidad de Oviedo. El informe concluye que las quince mejores de España son, por este orden: Valencia (Estudio General), Politécnica de Valencia, Politécnica de Madrid, Deusto, Pompeu Fabra, Autónoma de Barcelona, Miguel Hernández de Elche, Sevilla, Rovira i Virgili, Pablo de Olavide, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Málaga, Politécnica de Cataluña y Cantabria.

«El mundo en el que se accedía a un puesto de trabajo para toda la vida ya no es el de los profesionales de hoy, así que las universidades tienen una clara responsabilidad en la empleabilidad de los graduados, porque, aparte de dotarles de capacidades, les enseña cómo gestionar su incorporación al mercado de trabajo», explica Francisco Pérez, director de la investigación.