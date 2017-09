Conviértete en Técnico Deportivo con la Escuela del Deporte

Abierto el periodo de matrícula para las especialidades del curso 2017/2018 hasta el 12 de septiembre Jueves, 7 septiembre 2017, 08:41

El Centro Integrado de Formación Profesional del Deporte es un centro público dependiente de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias dedicado a la Formación Profesional Inicial, la formación de Técnicos Deportivos y a los Certificados de Profesionalidad. El nuevo curso formativo está a punto de empezar y los interesados en cursar alguna de las especialidades pueden solicitar su admisión hasta el 12 de septiembre.

La formación impartida se realiza en régimen presencial , no obligatoria y en horario de 15 a 21 de lunes a viernes. Estol no significa que los alumnos que no puedan asistir a clase pierdan su derecho a ser evaluados. Todos, asistan o no a clase pueden obtener una calificación positiva siempre que acrediten los conocimientos sobre la materia.

Al tratarse de un centro público, asegura la oficialidad de sus titulaciones ,sus precios son mucho más baratos y abre la posibilidad a todos los alumnos a solicitar beca oficial que les subvencionen la matrícula y/o transporte. A esto se añaden exenciones de hasta el 100% para familias numerosas de categoría especial.

FÚTBOL

LaEscuela del Deporte impartirá el próximo curso los tres niveles de tecnificación en fútbol.

-Fútbol Nivel I: El Certificado de Primer Nivel acredita que puede ejercer su actividad en el ámbito de la iniciación deportiva (excluyendo fútbol sala). Este técnico actuará siempre en el seno de un organismo público o privado relacionado con la práctica del fútbol.

Requisitos de acceso: título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente a efectos académicos. Superar la prueba de carácter específico (pruebas físicas y técnicas) diferentes para cada modalidad deportiva. Precio: 460 euros.

-Fútbol Nivel II: El título de Técnico Deportivo en Fútbol acredita que su titular posee las competencias necesarias para programar y efectuar la enseñanza del fútbol con vistas al perfeccionamiento de la ejecución técnica y táctica del deportista, así como efectuar el entrenamiento de deportistas y equipos de esta modalidad deportiva.

Requisitos de acceso: se accederá al segundo nivel del grado medio una vez aprobados los estudios correspondientes al primer nivel de este grado en la misma modalidad deportiva y previa superación, cuando así se establezca, de la correspondiente prueba de carácter específico. Precio: 560 euros.

-Fútbol Nivel III: El título de Técnico Deportivo Superior en Fútbol concede a su titular las competencias necesarias para programar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos de fútbol, dirigir la participación de éstos en competiciones de medio y alto nivel, así como dirigir a técnicos deportivos de fútbol de niveles inferiores al suyo y escuelas de fútbol.

Requisitos de acceso: estar en posesión del título de Técnico Deportivo de Fútbol y del título de Bachiller o equivalente a efectos académicos y superar, cuando así se establezca, una prueba de carácter específico. Precio: 770 euros.

Técnico deportivo en media montaña

La Escuela del Deporte impartirá el certificado de primer nivel de técnicos de deportes de montaña, que acredita que su titular posee las competencias necesarias para realizar la iniciación en los fundamentos del montañismo, así como para promocionar esta modalidad deportiva. Iniciar en la práctica del montañismo.

Las unidades de competencia del Técnico Deportivo en Media Montaña serán:

-Acompañar a los participantes en las actividades de montañismo.

-Garantizar la seguridad de los participantes en las actividades de montañismo y aplicar en caso necesario los primeros auxilios.

-Colaborar en la promoción y conservación de la naturaleza de montaña. Precio: 400 euros.

Salvamento y socorrismo

En este caso la formación aportada por la Escuela del Deporte es la del ciclo final de grado medio. Consiste en adaptar, dirigir y dinamizar el entrenamiento básico y el perfeccionamiento técnico en la etapa de tecnificación deportiva de salvamento y socorrismo; organizar, acompañar y tutelar a los deportistas durante su participación en actividades, competiciones y eventos propios de este nivel; gestionar los recursos materiales necesarios y coordinar las actividades de los técnicos a su cargo; organizar actividades, competiciones y eventos del nivel de iniciación deportiva.

Requisitos de acceso: para acceder al ciclo final de grado medio en salvamento y socorrismo será necesario acreditar tener superado el ciclo inicial de grado medio.

Información

El centro pone a disposición de todos los interesados y alumnos la información sobre los trámites a realizar, precios públicos, periodos de matriculación y cualquier otro tipo de datos necesarios para el inicio del curso tanto de manera online, a través de su página web, como presencial en la propia escuela.