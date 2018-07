Tekefingers se pone de moda en las salas de Cine en España

100% natural, sin químicos ni aditivos, Tekefingers nace en América como una alternativa gourmet, deliciosa y versátil para disfrutar de tu película preferida con los 5 sentidos PUBLIRREPORTAJE Lunes, 9 julio 2018, 09:08

Presentes ya en las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, Tekefingersha llegado a Asturias a través del Centro Comercial La Calzada, en Gijón y del Centro Comercial Los Prados, en Oviedo en cuyos cines pueden disfrutarse de diferentes variedades.

Pero muchos os preguntaréis ¿qué son los Tekefingers?. Para quienes aún no conozcan esta deliciosa propuesta gourmet, hablamos hoy con Gabriel Federico, CEO de Tekefingers España.

-La pregunta es obligada, ¿qué son los Tekefingers?

Se trata de unos deliciosos palitos de hojaldre rellenos de queso, cookies y manzana, completamente artesanos y naturales que se están implementando en el territorio nacional con el objetivo de ampliar e innovar la oferta gastronómica en los centros de ocio español.

-Tengo entendido que su origen es americano…

Así es, de hecho se trata de uno de los snacks artesanales más famosos en América, que ahora también se venden en el mercado europeo en donde nos encontramos en plena expansión.

Aquí en España, Madrid fue el punto de partida y el lugar donde el cono de Tekefingers se popularizó tan rápido que ha conseguido expandirse a buena parte del territorio español, hoy son ya casi 10 las ciudades que cuentan con tekes en espacios de entretenimiento.

-¿Qué tipo de variedades pueden disfrutarse aquí?

Aunque en América se estila consumirlos rellenos de cualquier sabor, Tekefingers ha escogido queso –el clásico–, cookies –el explosivo– y manzana ¬– el crocante– como los encargados de inaugurar el territorio español por ser los que más se adaptan a los gustos de aquí, sin embargo, no descartamos que en un futuro su oferta vaya más allá.

-¿Pueden disfrutarse ya en Asturias?

Si, tras estar presentes en las principales ciudades españolas, Tekefingers ha llegado a Asturias a través del Centro Comercial La Calzada, en Gijón y del Centro Comercial Los Prados, en cuyos cines Yelmo pueden disfrutarse de diferentes variedades.

-¿Porqué en los cines?

Porque son snacks fáciles de comer, originales, suaves, de textura no grasosa y presentan variedad de sabores. Además es un producto apto para todo tipo de público, desde niños y jóvenes, hasta adultos y abuelitos. Somos conscientes de que son muchas las personas a las que les gusta disfrutar de una buena película con los 5 sentidos, así que Tekefingers busca motivar el paladar de los cinéfilos y hacer aún más exquisita su experiencia. Compartir un cono de Tekefingers es crear nuevas historias, no en vano su lema reza «Uno no es suficiente».

La multinacional española ha querido así sorprender a sus clientes con este nuevo concepto americano, libre de aditivos y conservantes químicos, y bastante diferente a las palomitas, hot dogs y nachos, que por norma en España nos hemos acostumbrado a comer en el cine, e introduce los populares tequeños, uno de los snacks artesanales más famosos en América, que ahora también se venden en el mercado europeo.

-Así que solo queda animar a la gente a qué los pruebe…

Así es, además bajo el lema ¡Uno sólo no es suficiente! la marca ha diseñado una campaña en la que anima a los españoles a vivir una auténtica #TekExperiencia y que así descubran por ellos mismos que los espacios de entretenimiento se disfrutan mejor con un cono de Tekefingers en la mano.