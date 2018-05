El temor a la nueva Ley de Contratos disparó la licitación a su máximo nivel en ocho años Obras para la nueva incubadora tecnológica de Gijón. / DAMIÁN ARIENZA La semana antes de su entrada en vigor las administraciones sacaron a concurso 104 encargos por 89 millones. Después, «se ha dejado de firmar» RAMÓN MUÑIZ OVIEDO. Domingo, 27 mayo 2018, 06:23

Distorsión en la obra pública. El miedo que suscita en funcionarios y autoridades la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha derivado en un aluvión de encargos antes del 8 de marzo, fecha de su entrada en vigor. Después las administraciones, sobre todo municipales y autonómica, han caído en una atonía impropia de un año preelectoral. «Los secretarios e interventores tienen miedo a firmar, sobre todo algún tipo de encargos, no vaya a ser que los jueces interpreten que esa forma no es conforme a la nueva legislación y se metan en un lío penal», expone Javier Junceda, abogado y doctor en Derecho Administrativo.

Según los registros de la Confederación asturiana de la construcción (CAC-Asprocon) en el primer cuatrimestre ayuntamientos, Principado y sector estatal licitaron en la región trabajos por un precio que suma 123 millones. «Supone el mejor resultado en ocho años», aprecia Delfín Cuervo, presidente del grupo de Contratistas. La progresión es del 272% si se la compara con el primer cuatrimestre de 2017, un 'boom' que lo es todavía más si se entra en el detalle.

El 72,21% de todos esos contratos salieron a concurso del 1 al 8 de marzo. En esa semana los boletines oficiales se llenaron con 104 pedidos, por un montante de 89 millones. «Los cambios en materia de contratación de la nueva ley, sobre todo en contratos menores y negociados, hicieron que la administración pública anticipara la licitación», razona el representante de CAC-Asprocon.

Hay cifras elocuentes. La inversión de aquellos días multiplicó por quince la habitual para una semana del primer cuatrimestre. Es incluso tres veces mayor a la registrada en 1998, el curso con más dinero público puesto a disposición de las empresas al menos en los últimos 21 años.

«Este anticipo de licitación sería una buena noticia para el sector y la economía regional si se hubiera seguido el mismo ritmo a la hora de poner en marcha las actuaciones, pero no ha sido así», advierte Delfín Cuervo. Según los datos de la patronal, «solo 19 de los 123 millones licitados han sido adjudicados». Y de esos encargos, solo se iniciaron obras valoradas en dos millones. Es decir, cuando han pasado entre dos y cinco meses desde que se convocaran los concursos, el 85% de la inversión anunciada sigue pendiente de la apertura de los sobres o valoración de las propuestas. Lo urgente era asegurar que la licitación se podía hacer bajo la vieja ley y no tanto iniciar los trabajos.

Las constructoras encadenan ocho ejercicios sobreviviendo a una escasa inversión pública y por eso han acudido en masa a este festival, compitiendo conforme a las reglas de la antigua normativa. Esto hizo que la importancia del presupuesto que ofertaban fuera todavía mayor, lo que ha tirado los precios. Los contratos firmados lo son con rebajas del 33,91% sobre el presupuesto de licitación, el segundo mayor descuento registrado en un primer cuatrimestre al menos desde el año 2000.

A la distorsión por exceso de encargos sucede ahora otra por defecto. El perfil del contratante del Principado pasó las últimas semanas con menos de diez pujas publicadas, algo mínimo incluso en escenarios de prórroga presupuestaria. «Se ha dejado de firmar, también en los ayuntamientos», amplía Junceda, quien en su despacho recibe consultas al respecto de alcaldes y empresarios.

«La nueva legislación no cambia radicalmente el escenario, pero hay algunos donde la modificación es más notable; en el que está llamado a sustituir al negociado sin publicidad hay de momento muchas dudas y nadie quiere ser el primero en equivocarse», anota. «Es atípico porque estamos en año preelectoral, que es para cuando se deja la mayor parte de las obras, pero existe un miramiento completo que lo paraliza todo», expone. «Antes un debate sobre esto iba al orden Contencioso, ahora te expones a que un fraccionamiento mal entendido te lleve al Penal y a perder el puesto», completa. La cautela no tendría mayor importancia «si no fuera porque el 20% de la economía española depende de la contratación pública», apunta.