Playas y terrazas abarrotadas en una jornada que ha rozado los 27 grados

Domingo de verano en Asturias. El sol y las altas temperaturas han animado a miles de personas a disfrutar de playas y terrazas a lo largo y ancho de la región. También de los parques, en los que muchos se han refugiado buscando la agradable sombra de los árboles. Y es que hoy es uno de esos días en el que se acepta cualquier plan que ayude a sobrellevar el calor, que ha dejado registros de hasta rozar los 27 grados.

Es el valor que ha marcado el mercurio a las tres de esta tarde en Mieres, lugar de Asturias en el que se ha alcanzado la tempartura más alta, de acuerdo a los datos provisionales difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Oviedo y Gijón, los termómetros han subido hasta superar los 25 grados, mientra que en Avilés se han movido en torno a los 24.

A pesar del escenario veraniego, sigue activo, hasta las 20 horas de este domingo, el aviso amarillo por riesgo de tormentas en Cordillera y Picos de Europa.

La situación parace estabilizarse con la llegada de la nueva semana. Por el momento, no hay avisos activos para Asturias, que espera un repunte de las temperaturas. Es la misma situación que se espera en el conjunto del país, con lugares en los que las temperaturas superarán los 36 grados. No obstante, no se descarta que Cordillera y Picos vuelvan a registrar episodios tormentosos.