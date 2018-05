El mal tiempo ralentiza el turismo

El puente festivo ha seguido con la misma tónica de la Semana Santa; una baja ocupación hotelera, bastante inferior a la del año pasado. Los hoteles calculan haber tenido ocupadas el 70% de sus habitaciones, gracias especialmente a las grandes ciudades, mientras que los alojamientos de turismo rural apenas llegaron al 50%. El puente «no fue muy normal», apuntó ayer Adriano Berdasco, presidente de la Federación Asturiana de Turismo Rural (Fastur), y cree que se debió a que el lunes fue laboral «y la gente ya no coge el día como antes». Ana Soberón, vicepresidenta del Clúster de Turismo Rural, indicó que «la sensación es que el puente pinchó». En su opinión, «la gente aún no tiene sensación de vacaciones, porque hace mucho frío en toda España. Parece que la primavera no llega y la gente prefiere quedarse en casa».

Pero así y todo, fueron muchos los turistas que eligieron Asturias para pasar estos días. En Oviedo se notó esa afluencia, especialmente en el casco histórico, por donde paseaban los salmantinos Marta Roma y Alfredo Acevedo. Llegaron a Asturias el lunes para pasar tres días de descanso: «Hemos aprovechado el día festivo para estar por Oviedo y queremos visitar el patrimonio religioso junto al monte Naranco», especificó Roma mientras su pareja relataba que esta no era su primera visita a la tierrina: «Llevo treinta años viniendo y me gusta mucho estar aquí. La gastronomía es fabulosa. Está todo muy bueno».

En la zona de los Picos de Europa, la percepción es la de que este puente fue «algo más flojo» que el del pasado año, principalmente «debido al mal tiempo. Ayer mismo -por el lunes- hubo incluso que cortar la carretera a los Lagos de Covadonga porque estaba nevando y eso para la gente que viene con críos, que son gran parte de nuestros visitantes, limita mucho», lamentaba el presidente de Incatur, Toño Sánchez. Señaló, asimismo, cómo por el momento «no se nota un aumento en el número de turistas con motivo del triple centenario, más allá de quienes vienen a participar en algún evento concreto. Aún así, confiamos en que a medida que llegue el buen tiempo y se desarrollen más actividades relacionadas con estas efemérides vaya creciendo el volumen de visitantes».

Ya en la costa, el presidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos de Llanes (Fomtur), Ángel Bada, señaló que el puente todavía no terminó en Llanes, debido a la gran presencia de turistas madrileños, en cuya comunidad hoy es también un día festivo. Por ello, y a la espera de poder analizar todos los datos, solo adelantó que «las previsiones de mal tiempo influyeron un poco a la hora de hacer reservas» e indicó que los días más fuertes se registraron entre el sábado y el lunes.

Efectivamente, la villa llanisca era ayer un auténtico hervidero de gente. «Menos mal que por fin viene un día bueno, porque esta vez tuvimos mala suerte. Estamos alojadas en Quintueles, ayer fuimos a Covadonga y ni siquiera pudimos subir a los Lagos por la nieve», explicaban las jóvenes madrileñas Carlota Guerrero, Carolina Díaz y Natalia Martínez.

Más acostumbrados al clima cambiante del Cantábrico, los bilbaínos David González y Naiara Rabinad se mostraron encantados de regresar al Oriente que tan bien conocen junto a sus bebés Ibon y Danel, pues suele ser destino habitual de sus escapadas. «Estamos alojados en Ribadesella, pero no podíamos dejar de venir a Llanes, porque nos encanta», explicaron.

Información elaborada por Lucía Ramos y Rosalía Agudín.