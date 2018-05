«Lo que invertimos en moda se rentabiliza en una buena tintorería»

Dice que la moda siempre vuelve, pero para el presidente de la Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Asturias, ATLA, Francisco Fernández, lo más importante es cuidar de esas prendas que tanto dicen de quienes somos PUBLIRREPORTAJE Jueves, 31 mayo 2018, 00:55

Al final de cada temporada abandonan los armarios para dejar sitio a otras, pero antes de guardarlas recomiendan: primero que pasen por la tintorería. A este tintorero, presidente de ATLA desde 2007, la profesión le viene de familia, y conoce bien un oficio en el que, insiste, no hay ni trucos ni milagros, pero si mucho oficio.

-¿Algún secreto para que las prendas se mantengan en mejor estado durante más tiempo?

Secretos pocos, sorpresas muchas, puesto que las calidades de los tejidos ya no son lo que eran... aun así además de los servicios profesionales de las tintorerías y lavanderías es fundamental seguir una serie de pautas.

-¿Y cómo evitar esas sorpresas?

Depende de cada caso… a lo que me refiero es que guardar la ropa sucia, o con manchas, provoca el que se fijen las manchas al tejido y resulten más difícil o imposible su eliminación, así que es con el fin de cada temporada cuando se deben llevar a la tintorería aquellas prendas ya no vamos a usar.

Con el cambio de estación mucha gente guarda la ropa del invierno, abrigos, edredones, prendas de lana.. y no se acuerda de ellas hasta entrado el otoño y lo mismo ocurre con las prendas de primavera-verano que en breve sacaremos de nuestros armarios y que no siempre encontramos en el estado deseado… Así que es ahora cuando hay que hacer una revisión general y llevar a cabo una limpieza tanto de prendas de ropa como de artículos de hogar que no vayan a usarse. Una vez limpias se pueden guardar tranquilamente en el armario. Para que me entienda, es como si después de ir a la playa en septiembre guardas la toalla usada hasta junio, vamos que luego no hay quien saque las manchas ni le ponga cara…pues con la ropa pasa igual.

- Esto es aplicable a nuestros hogares, y está en juego nuestra salud…

Así es, al margen de las prendas textiles, la gente acude a las tintorerías para tratar artículos especiales como la limpieza de alfombras, rellenos nórdicos, edredones. Algo imprescindible no solo para su conservación sino para las personas que tengan mascotas en casa o con alergias, ya que con su limpieza y desinfección se evita la aparición de polillas y ácaros. Todo ello con la ventaja añadida del servicio de recogida y entrega a domicilio.

- Es usted presidente de ATLA desde el año 2007, ¿cómo definiría la labor de la asociación?

En ATLA llevamos sumando esfuerzos desde 1986 de cara a la mejora de los servicios ofrecidos. Buscamos el mejor rendimiento y eficacia a través de la formación y la integración de la última tecnología en los procesos. Todo ello sumado a la experiencia y profesionalidad de quienes dirigen y trabajan en nuestras empresas asociadas. Innovamos en maquinaria pero también en soluciones que ofertamos no solo a particulares, sino también al sector industrial de servicios.

-¿A qué tipo de servicios y soluciones se refiere?

Nuestro Sello de Calidad identifica a los establecimientos asociados ofreciendo a los clientes la mejor garantía en servicios de lavandería y tintorería de Asturias. Estos servicios van desde los que puedas necesitar para ti, tu familia y el hogar (limpieza, lavado, higienización, planchado y servicio a domicilio), hasta las mejores soluciones en lavandería industrial para los distintos sectores empresariales de Asturias. Desde la hotelería y la hostelería, uno de los más habituales una región tan turística como la nuestra, hasta la ropa laboral y la ropa deportiva, cubriendo todas las necesidades que surjan en una empresa relacionadas con la limpieza e higienización de ropa.

-¿Ropa laboral y deportiva?

Si así es, cada vez es más frecuente que las empresas acudan servicios profesionales para el mantenimiento de la ropa laboral de sus empleados, especialmente en ciertos sectores en los que la legislación lo exige. En cuanto a las equipaciones deportivas es una práctica habitual en los clubs desde hace años.

De cualquier forma contamos con una completa página web atlaasturias.es donde pueden consultar desde nuestros servicios hasta la tintorería o lavandería más cercana a su domicilio o empresa. (ver establecimientos asociados).

-¿Algún consejo más para despedirse?

Con el uso, todas las prendas precisan un reciclaje para mantenerse con buen aspecto, pero si seguimos unas sencillas pautas junto a los cuidados necesarios en tintorería, podemos conseguir que tanto nuestras prendas de vestir preferidas, como la ropa de hogar, nos duren muchos años.