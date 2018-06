«La transición energética generará un problema muy serio para Asturias»

Delia Losa (Mieres, 1954) tomó oficialmente posesión de su cargo al frente de la Delegación del Gobierno en Asturias. Lo hizo con dos retos principales en mente: promover la finalización de las infraestructuras viarias y allanar el camino para que la transición energética sea lo menos dañina posible. Consciente de la dificultad que esto entraña, apela a la representación que tiene la región dentro del Ejecutivo central y se compromete a mantener un diálogo abierto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los asturianos.

-¿Cómo ha sido su llegada al cargo?

-Me he encontrado con todas las puertas abiertas y un funcionariado con muy buena disposición desde el primer momento. Es algo que agradezco, pues facilita enormemente el trabajo. Desde que se anunció mi nombramiento el pasado viernes, solo he recibido buenas palabras.

-¿También por parte del jefe superior de la Policía nombrado por el anterior Gobierno central hace aproximadamente un mes?

-Por supuesto. El trato ha sido estupendo, es muy profesional y no creo que les afecte el hecho de que haya un gobierno de uno u otro signo político. De hecho, me llamó inmediatamente para ponerse a mi disposición y me ofrece casi a diario un parte informativo de la situación.

-Ahora que se acerca el verano, ¿prevén poner en marcha refuerzos en materia de seguridad?

-Aún no he tenido tiempo de abordar este tema, pero sí que concertamos una reunión para la próxima semana con el jefe superior de Policía y el coronel jefe de la Guardia Civil para analizar la situación y concretar las medidas que se llevarán a cabo los próximos meses.

-A priori, ¿cuáles son las necesidades que más urgen en Asturias?

-Creo que la región tiene dos frentes abiertos ahora mismo que es necesario abordar cuanto antes. Por un lado, es necesario finalizar todos los proyectos e infraestructuras de comunicación que están a medias actualmente. Y por otro, se avecinan cambios importantes en relación a la materia energética. Hay una transición hacia la descarbonización pendiente que va a generar un problema muy serio en Asturias. A estos dos elementos, hay que sumar la ejecución de medidas de carácter social y la recuperación de todos los derechos que la ciudadanía fue perdiendo a raíz de la crisis económica. Esto último ya está más encaminado y será más fácil de llevar a cabo.

-¿El adiós al carbón es entonces un problema para Asturias o un paso hacia adelante?

-Está claro que será un envite que vamos a sufrir, pero estoy segura de que estando todos unidos el cambio será mucho más eficaz. Lo primero que debemos hacer es transmitir un mensaje de tranquilidad, pues tenemos un Gobierno estatal consciente de la situación de Asturias y con una sensibilidad especial acerca de su realidad. Además del presidente, hay varios representantes en Madrid como Adriana Lastra y Luisa Carcedo que conocen muy de cerca todo esto. También hay que destacar el papel de Hugo Morán, exalcalde de Lena, como secretario de Estado de Medio Ambiente que también velará por los intereses de esta región. No pasarán por alto ni un solo detalle de toda esta transformación energética que se avecina.

-¿Tendrá Asturias entonces un papel relevante dentro del ámbito nacional?

-Tiene una representación y un peso específico importante. Ante este conflicto de la descarbonización, que me parece inevitable, es bueno tener a personas relevantes en el Ejecutivo nacional que estoy segura nos ayudarán a salir de esta situación sin grandes daños.

Una delegación «abierta»

-¿Qué objetivos se marca para estas primeras semanas?

-Espero poder reunirme con todos los estamentos institucionales y sociales. Quiero, además, ir en persona a ver a los alcaldes para conocer de primera mano las necesidades de cada municipio. Creo que hay que escuchar a todos los grupos que mueven la sociedad, no solo a los institucionales.

-¿Qué línea de actuación establecerá para la Delegación?

-Quiero que sea un órgano abierto a todos los ciudadanos. Considero que las instituciones públicas son propiedad de los ciudadanos. Estamos aquí porque ellos nos lo han encargado y son sus intereses los que debe defender esta delegación.

-Hay poco margen hasta las próximas elecciones. ¿Cree que hay tiempo para hacer cambios significativos?

-No sé si podremos concluirlos, pero desde luego hay que empezar a hacerlos. Pensé mucho en esto cuando asumí el cargo y al llegar al despacho, curiosamente, sentí que sí, que hay tiempo para cumplir el mandato que me han encargado. Al menos, eso voy a intentar hasta que llegue alguien y me diga que se nos acabó el tiempo.