«El tribunal de 'La Manada' hace lo que debe» Lunes, 27 noviembre 2017, 02:28

-De la manada, ¿hablamos?

-Sin problema.

-¿Se juzga a la víctima?

-Creo que el tribunal está haciendo lo que debe. Por un lado, garantizando la intimidad de la víctima. Por suerte, no sabemos quién es. Por otro, garantizando el derecho de defensa. Lo que no podemos hacer es combatir la violencia de género volviendo a esquemas procesales de la Edad Media. El tribunal no tiene que creer o dejar de creer, sino verificar relatos con pruebas.

-¿A usted le han aportado informes de un detective de lo que ha hecho una víctima tras un ataque?

-A mí no, porque esto es instrucción, pero hasta donde yo sé, lo que se aportaron fueron pantallazos de una red social. Otra cosa es la relevancia que el tribunal le dé a eso. La vida que lleve una persona no justifica que se pueda cometer un delito. De ninguna manera.