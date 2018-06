Los tribunales garantizan la pensión mínima de los retornados de Venezuela María Antonia Alonso, Sergio Primiani y Marisa Martínez, tesorera, presidente y responsable del área social de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela en Asturias (Asopeve). / HUGO ÁLVAREZ Más de una treintena de emigrantes ya cuentan con una sentencia que obliga a la Seguridad Social a complementar la paga del Gobierno español LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Martes, 12 junio 2018, 01:30

De los muchos frentes que tienen abiertos para ver garantizado su derecho a unos ingresos dignos, el colectivo de pensionistas y jubilados de Venezuela en Asturias ya ha conseguido al menos ganar una batalla. Varias de las demandas que los emigrantes retornados de aquel país presentaron contra la Seguridad Social para que les abonase los complementos para alcanzar la pensión mínima española -que les fueron retirados en 2016- han sido atendidas por los jueces. Más de una treintena de ellos ya cuentan con una sentencia a su favor. Y eso es lo que, desde la asociación que los representa en Asturias -Asopeve-, confían en que ocurra con el más de medio centenar de procedimientos que están pendientes de la celebración de juicio de aquí a julio de 2019.

En la práctica, volver a cobrar los complementos mínimos supone para estas personas percibir hasta 630 euros al mes. Sin ellos, los ingresos que percibían por su pensión española -variaba en función de los años que hubieran trabajado aquí antes de emigrar a Venezuela- «no llegaba a los cien o ciento cincuenta euros», explica el presidente de Asopeve, Sergio Primiani. «Para la gente que no tenía nada, con esto se ha conseguido mucho», remarca su mujer, Marisa Martínez, hija de un asturiano de Cangas de Onís, que ahora tiene 95 años y que, como ella, volvió hace tiempo de Venezuela.

Los últimos emigrantes retornados en ganar estos complementos en los tribunales asturianos empezarán a cobrarlos este mismo mes. Desde Asopeve -que se creó en 2016, a raíz de que el gobierno venezolano suspendiera el pago a los pensionados que viven en el exterior- animan a las personas que están en esta misma situación a ponerse en contacto con la asociación para, haciendo uso de la asistencia jurídica gratuita, reclamar esos pagos a la Seguridad Social.

Nuevo Ejecutivo

Con todo, confían en encontrar en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez un aliado para la resolución de los problemas económicos que afectan a la comunidad venezolana y a los emigrantes retornados. «Si España reconoce que Venezuela no paga sus pensiones, se simplifica todo. Y no solo en Asturias, sino en todo el país», insiste Primiani. Porque el problema con el que se encuentran más de 7.000 pensionistas venezolanos residentes en España es que, al figurar como beneficiarios de una pensión de aquel país, sus solicitudes de ayudas o de una pensión no contributiva son sistemáticamente rechazadas por las distintas administraciones públicas.

En ese escenario, el Principado es una excepción ya que, desde febrero del año pasado y para aprobar la concesión del salario social básico, acepta la carta de reclamo de pago de la pensión que los afectados envían al consulado de Venezuela en Vigo como documento acreditativo de que no están percibiendo ningún ingreso de aquel país.