El TSJA pide otra respuesta frente a «incidencias futuras» Jueves, 12 abril 2018, 04:23

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el organismo que rige la organización del estamento, celebraba ayer una de sus reuniones ordinarias y, aunque no estaba incluido en el orden del día, fue imposible no abordar el problema informático. Los togados acordaron dirigirse al Principado «a fin de que las incidencias que en el futuro puedan afectar al normal funcionamiento de la Administración de Justicia de Asturias, sean inmediatamente puestas en conocimiento» de la propia sala. «En particular aquellas que se refieran al sistema LexNET», señala el acta. Los magistrados estiman «imprescindible adoptar medidas urgentes que suplan su inoperancia provisional por parte de los órganos judiciales afectados, con el fin de salvaguardar el derecho a la tutela efectiva». En la víspera, el presidente del TSJA, Ignacio Vidau, había considerado «inadmisible que el Principado haya dejado pasar el tiempo sin actualizar los programas informáticos».