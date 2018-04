El puente pasa de puntillas Oriente. Un agente de la Policía Local dirige el tráfico, en la vía de acceso al Santuario de Covadonga :: nel acebal Asturias vive un fin de semana «casi normal» y presagia «un Primero de Mayo flojo» AIDA COLLADO Gijón Lunes, 30 abril 2018, 02:09

El puente está pasando por Asturias de puntillas. El sector turístico se está comportando notablemente mejor en Gijón, Avilés y el Suroccidente asturiano, pero para el resto del Principado este ha sido, simplemente, «un fin de semana un poco más animado de lo normal». Lo cuenta Daniel García, miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias, Otea, quien a falta de que los datos de estos días confirmen las sensaciones de la patronal duda mucho que «la zona centro alcance el 60% de ocupación». La previsión para el Oriente es ligeramente mejor, en torno al 65 ó 70%, pero tampoco se acercará al lleno. Ni de lejos. Incluso las zonas que más turistas han recibido, advierte, «experimentarán un bajón importante» hoy, día laborable para la inmensa mayoría. Lo que está claro es que las cifras de este año y las del pasado, cuando la fiesta del Primero de Mayo cayó en lunes y «hubo un puente de verdad», no son comparables.

García quiso recordar a los ayuntamientos la importancia de ofertar una agenda atractiva a los visitantes para que, ante las malas previsiones meteorológicas, se sientan atraídos por Asturias gracias a sus actividades deportivas y culturales. Muestras de ello son «las ferias agrícola y ganadera, así como la Vuelta a Asturias», que tiraron del sector en el Suroccidente.

En las zonas más verdes del Paraíso Natural las cifras tampoco están brillando. «Aún no tenemos datos firmes, porque siempre hay reservas y cancelaciones de última hora, pero no ha ido todo lo bien que esperábamos», reconoce la vicepresidenta del clúster de Turismo Rural, Ana Soberón. Las últimas noticias apuntaban a «un 60 ó 70% de ocupación, pero no mucho más». En parte, por culpa de «las predicciones de mal tiempo, que nos hacen daño y no siempre se cumplen». Ella también atribuye la abundancia de plazas libres al día laboral que interrumpe el puente. De hecho, argumenta, muchos de los visitantes que estos días pasean por la región son de Madrid, donde la fiesta se alarga un día más, hasta el miércoles. Los turistas de la capital tienen capacidad, pero no tanta para cubrir toda la oferta asturiana. El caso es que «estos cuatro días deberían ser parecidos a los de Semana Santa y no ha sido así, ni en precios ni en ocupación».

«El vaso medio lleno»

Tampoco es que la situación sea de extrema gravedad. «Es un fin de semana bueno, que viene bien a esta altura del año. Puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío», resume. Y Adriano Berdasco es de los que prefieren verlo medio lleno. El presidente de la Federación Asturiana de Turismo Rural (Fastur) apunta que «mucha gente viene sobre la marcha y la ocupación final puede ser mayor que el número de reservas previo». Él considera que la festividad del Primero de Mayo «siempre viene bien, como el hecho de que sea fiesta en Madrid». Eso sí: «La gente no da para todo. El domingo salieron unos y entraron otros, el comportamiento es similar al de dos fines de semana».

En Gijón, según comentaban algunos turistas que tuvieron que alojarse a las afueras y ayer paseaban por la ciudad, no fue fácil encontrar alojamiento. Alguna plaza había. Tony Amieva, gerente del Camping Municipal de Deva, informaba de que aunque no tenía ni una de las 240 camas libre, «solo 15 ó 20 familias se atrevieron con el camping, debido a las previsiones de mal tiempo».

El centro de Oviedo estuvo ayer lleno. La calle Uría se convirtió en un velódromo debido a la última etapa de la Vuelta Ciclista y la música sonaba con fuerza en la plaza de la Escandalera gracias a la banda de gaitas La Laguna del Torollu y el grupo de baile La Inmaculada. A pesar del ambiente, el presidente de la Unión y Defensa de los Hosteleros de Asturias (UDHA) calificó el puente del Primero de Mayo como «negativo». «Nuestros clientes de diario se han marchado de la ciudad para descansar y turistas ha habido muy pocos», apostilló Edén Jiménez. Se quejó, además, de la falta de campañas para atraer a los visitantes.

Algo mejores fueron los reportes de Avilés. Los hoteles cifraron la ocupación en torno al 90% y el puente, dijeron, les ha venido bien. Los restaurantes llenaron los turnos de comidas y el Campeonato de España de Food Trucks también atrajo a muchos visitantes.

En el Oriente, las malas previsiones meteorológicas volvieron a generar malestar entre los empresarios, quienes de nuevo solicitaron «que no se hagan tan a largo plazo, pues luego no siempre se cumplen y pueden desanimar a los visitantes». No obstante, confiaban en que el puente deje buenas cifras. «Llanes está bastante animado ya desde el sábado», señaló el presidente de los hosteleros, Javier Garaña, quien achacó los buenos resultados del concejo no solo a su fama, sino también a que «las asociaciones y colectivos están continuamente arriesgando e innovando para organizar actividades. El fin de semana pasado fueron las Jornadas de la Harina y el Maíz, el concurso de música en la calle y el Eco Rallye, y hoy -por ayer-, las carreras de corsarios. En Llanes siempre pasa algo y eso hace que los visitantes se vayan encantados y repitan». El presidente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur), Toño Sánchez, calcula, por su lado, que la ocupación en el entorno del espacio protegido podría rondar el 70%.