Los sindicatos califican de «babayada» y « demagoga» la postura de la Fade sobre la oficialidad Lanero y Zapido, durante la rueda de prensa. / ÁLEX PIÑA «No se puede hablar de los derechos en términos económicos, sino como un derecho fundamental, que cada uno pueda hablar la lengua que le parezca más gayaspera» EUROPA PRESS Oviedo Jueves, 17 mayo 2018, 18:28

El secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, ha calificado la posición de la FADE contra la oficialidad por su posible coste económico como «demagoga». Por su parte, desde CC OO, José Manuel Zapico, se ha referido a ella como «babayada» y ha apostado por hablar de inversión y no de gasto.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa celebrada en Oviedo para presentar una concentración de los dos sindicatos ante la sede de la FADE, los líderes de UGT y CC OO en Asturias se han posicionado sobre el comunicado leído este miércoles por el presidente de la patronal, Belarmino Feito, contra la oficialidad de la lengua asturiana.

En él, el empresario afirmó que la lengua asturiana ya estaba amparada por la Ley de Uso y defendió que la FADE estaba «totalmente legitimada» para participar en el debate sobre la oficialidad y preguntar a sus defensores las «consecuencias» de su implantación.

En ese sentido, Lanero ha calificado de «demagógico» sacar ese debate ahora porque «se está prejuzgando algo que no se sabe lo que es todavía». «En su día se debatirá el proyecto y veremos el coste y como se va a sufragar, seré el momento de hablar de él, pero ahora no hay proyecto sobre la mesa», ha indicado.

Así, ha afirmado que justificar una posición contraria a la oficialidad porque tiene un coste económico «es tanto como decir que no vamos a poder desarrollar ningún proyecto en Asturias porque tiene un coste económico». Por todo ello, ha pedido a la FADE «dejar de lado la demagogia». «Yo podría decir que no quiero que la oficialidad afecte al gasto social, pero me parece que es juzgar a la demagogia y eso no es serio», ha sentenciado.

Mientras tanto, el secretario general de CC OO, José Manuel Zapico, ha calificado como una «babayada» las declaraciones de la FADE contra el «pegoyu más importante que tien la cultura asturiana». Así, ha dicho que, al igual que nadie cuestiona que hay que invertir en el Prerrománico, hay que proteger «de la manera más alta posible» la lengua asturiana. «Y eso es la oficialidad», ha destacado Zapico, que ha apostado por hablar de inversión y no de gasto en los temas referidos a la lengua asturiana «porque hay sectores económicos como el audiovisual o el cultural que pueden verse beneficiados».

Además, ha destacado que no se puede hablar de los derechos en términos económicos, «sino como un derecho fundamental; que cada uno pueda hablar la lengua que le parezca más gayaspera».