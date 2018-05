La Universidad rechazará la financiación ofrecida por Gijón «si es solo para el título» Martínez Salvador y García Granda se despiden tras inaugurar el congreso sobre deporte en el que coincidieron. / JORGE PETEIRO El rector cifra su puesta en marcha en un millón de euros, entre contratos de profesores y la habilitación de laboratorios en espacios universitarios ELENA RODRÍGUEZ GIJÓN. Sábado, 5 mayo 2018, 04:16

Coincidían en la inauguración del decimotercer Congreso Internacional de Economía del Deporte de Gijón. En la Universidad Laboral. Y muchos ojos estaban puestos en ellos: en el rector, Santiago García Granda, y el edil de Deportes gijonés, Jesús Martínez Salvador, en plena pugna entre Gijón y Mieres por hacerse con el grado de Deporte. Para ello, Ayuntamiento de Gijón ofreció en marzo una financiación extra. Además de los 524.000 euros anuales que aporta en el convenio suscrito con la Universidad, se comprometió a aportar 250.000 más durante cuatro años. Esto es, un millón en un cuatrienio.

Estando en la villa de Jovellanos y pese a haber señalado en más de una ocasión que «la oferta de Gijón es muy atractiva, no lo voy a negar», el rector volvió a insistir en la autonomía universitaria para tomar dicha decisión y marcó distancia.

Señaló que, a su entender, «la financiación adicional que ofrece el Ayuntamiento a la Universidad puede ser para lo que sea, no para el grado de Deporte. No está condicionada a nada. Y si así fuera, no la aceptaríamos». Y, minutos después, tras haber inaugurado el congreso, a preguntas de los medios, insistió de nuevo en ello: «Cualquier financiación directa, provenga de una entidad privada o de cualquier otra institución que influya en la configuración de un grado, no la aceptaremos, porque afectaría a la autonomía universitaria».

Una facultad, diez millones

Pese a que no son pocas las voces que les están urgiendo a anunciar la ubicación -entre ellos, el propio concejal, Jesús Martínez Salvador-, el rector señaló que «está muy bien que haya tanto interés en los ayuntamientos, en la sociedad, pero lo que no nos gusta tanto es esa exigencia de que la Universidad haga las cosas muy rápido». En este sentido, apuntó que «es un tema complejo, en el que se necesitan recursos que no están disponibles». Una comisión específica ya está trabajando en ello. «Lo que hay que hacer es un plan atractivo para captar estudiantes y hacer que sea viable con los recursos que tenemos».

Llegado a este punto, señaló que aprovechando «recursos ociosos» que tiene la Universidad, la puesta en marcha del grado costaría un millón de euros. 500.000 euros serían para la contratación de profesorado, a lo que habría que sumar la habilitación de laboratorios, la creación de áreas... También se estudia cuánto costaría la creación de una facultad con vistas al futuro. Y hay estimaciones. Requeriría de «una inversión potente, de un importe no inferior a diez millones de euros».

Para poderse impartir en el curso 2019-2020, el plan tendría que estar listo en septiembre para enviarlo al Consejo de Universidades y la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). «¿Si se llegará a tiempo? No lo puedo saber . Si no, habrá que retrasarlo un año».

Confió en que la tensión actual «se calme» y no cree que el grado se vaya a perder, como ya ocurrió hace veinte años. «No era una prioridad para nosotros, pero hemos recogido un anhelo social», señaló, al tiempo que añadió, a preguntas de los periodistas, que «las firmas recogidas en Gijón se tendrán en cuenta, como una manifestación más del interés». Con respecto a las acusaciones del consejero Fernando Lastra de «crear un problema en Asturias con el grado», afirmó que «no hemos incitado ningún peligro localista. Nunca ha habido esa intención».